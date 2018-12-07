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佔中案中大院長調查：6.5%佔領者視「響應三子」非常重要

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件昨續審。中大新聞與傳播學院院長李立峯以辯方專家證人身分供稱，在2014年10及11月在佔領區訪問逾1200名受訪者，僅平均有6.5%人選擇「響應和支持三子」為參與佔領運動的非常重要原因；而響應和支持學聯或學民思潮的選項，均各獲逾一成人選擇。

89%稱保障自由 85%爭無篩選普選

李立峯昨獲法官接納為辯方專家證人，他以往有逾30次公眾意見調查經驗，不乏大型示威集會。李立峯表示，他在2014年10及11月，分別以問卷形式在佔領區訪問969人及273人，合共1242名受訪者。問卷其中一條問題列出不同原因，讓受訪者評論對其參與佔領運動重不重要，選項可由非常重要至非常不重要，或可答「不知道」，共有6個選項。

近六成因催淚彈 響應雙學各逾一成

參與佔領運動的非常重要原因，最多受訪者選擇「為保障香港的自由」，平均89.1%；其次為「爭取無篩選的普選」，平均85.3%；第三是「爭取公民提名」，平均74.3%；而「警方向集會人士放催淚彈」，平均近六成受訪者選擇。至於「響應和支持三子」，僅得平均6.5%，「響應和支持學聯」及「響應和支持學民」則分別平均14.3%及13.3%。

控方盤問如何決定各選項的排序，李立峯稱先會區分不同議題列出選項，如理念、警方做法、是否響應他人呼籲等，再根據議題隨機排序列出。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 480/17】

相關字詞﹕李立峯 佔中9人案

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