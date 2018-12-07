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施襲兩漢上訴 稱刑期明顯過高 律政司：劉進圖難完全康復 囚19年沒過重

【明報專訊】《明報》前總編輯、現任明報教育出版營運總裁劉進圖，2014年2月26日在西灣河被斬傷，被指是「刀手」的黃志華和負責接應的「車手」葉劍華，翌年被裁定有意圖傷人等罪成，各判囚19年。二人昨提出上訴，指刑期明顯過重。律政司反駁稱，劉受傷嚴重，近乎可致命；而事隔4年，劉近期的醫療報告顯示，被完全切斷神經線的左腳康復進度差，仍需拐行，難以完全康復，刑期沒有明顯過重。3名法官聽罷陳辭，押後判決。

上訴指公安不公對待 官質疑理據

第一上訴人葉劍華和第二上訴人黃志華求推翻定罪及減刑。定罪方面，上訴方指出，案發後10天葉和黃逃往內地，被內地公安扣留期間遭不公對待，當時的招認影響審訊。惟上訴庭法官質疑，上訴方以什麼法律基礎支持這理據。

聲稱不知劉是誰 官：早兩周已跟蹤

刑期方面，上訴方稱19年監禁明顯過重，代表第二上訴人的大律師Martyn Richmond謂刑期應減為12至15年。上訴方堅稱，無證據顯示上訴人襲擊劉進圖前知悉劉是誰，兩人並非有明確動機襲擊，更不是針對劉的總編輯位置和社會地位。

法官薛偉成聞言即謂，證據顯示案發前兩星期，上訴人已跟蹤劉進圖出入，知道他在柴灣明報工業中心規律地上下班的時間；法官彭偉昌亦指出，網上能輕易找到劉進圖的資料，不相信上訴人不知情。上訴方則稱，明報工業中心是偌大的工廈，出入的人不代表在明報工作，加上從警方的錄影會面中，上訴人表示他們不知劉的職業。

醫療報告稱劉難再跑跳 每周物理治療

律政司一方引述數份劉進圖近期的醫療報告，指他的左腳難完全康復，幾乎不可能再跑步和跳動，他目前每星期仍需物理治療。律政司重申，劉進圖為人低調，有規律的生活，沒有與人結怨，年過五十卻遭遇嚴重襲擊。兩名上訴人襲擊劉後，面容輕鬆地到商場購物，近乎冷血無情。原審法官以此為加刑因素實屬合理，考慮對劉進圖造成的永久傷害，刑期沒有明顯過重。

【案件編號：CACC307/15】

相關字詞﹕有意圖傷人 上訴庭 律政司 劉進圖

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