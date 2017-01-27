改革開放40年系列：一九七九年街展被禁催生遊行 翌年獲准「登堂入室」 星星美展創辦人：昔環境尚寬 今愈收愈窄

明報記者 劉利 北京報道

在北京五環外的鄉郊，黃銳3萬多呎的大宅裏，擺放着他的多幅創作，包括「數字系列」，其中有「64」這樣的敏感數字。黃銳說這批畫絕對不可能在內地展出，只能送到外國辦展。而這類作品就是黃銳所說的「介入社會政治主題或運動」的一種方式。1979年秋天由黃銳策劃的「星星美展」，被認為是中國當代藝術史上的重要事件。學者和評論家也將星星美展放在1970年代末至1990年代的中國當代藝術背景上加以討論，因為那次展覽直接影響後來的「85美術新潮」和「89現代藝術大展」。

國慶前夕辦 公安緊張扣作品

黃銳說，他並不是刻意要辦星星美展，「鄧小平是個挺務實的人，十一屆三中全會後，重新審定文化大革命和怎麼評價老毛（毛澤東），這是大環境。還有一些小情况，當時北京年輕人開始精神自省，出現了地下詩歌、沙龍活動等『亂七八糟』的活動，我也有接觸；可是當時我在學畫，只想着用展覽表達自我」。星星美展的參展人王克平後來在一篇回憶文章說，黃銳也是當時「北京之春」、「西單民主牆」的活躍分子。

1979年9月27日清晨，黃銳、馬德升、王克平、艾未未、毛栗子等23名藝術工作者，把他們的作品掛在中國美術館東側小花園的鐵柵欄上，星星美展正式「揭幕」。黃銳展出了《1976.4.5》、《圓明園》等作品，王克平極具爭議的木雕作品則擺在地上。因為一日後，官方原定在中國美術館舉行慶祝建政30周年全國美展，星星美展明顯帶有挑戰建制的味道。

「只平安展出兩天，他們就把作品扣押了。公安部門逢重大會議或節慶都會精神緊張，防止不可預料的事態發生。不過他們也說了，過了『十一』，活動全部結束，就把作品還給我們，這是他們做過保證的。」當時官方還答應提供北海公園畫舫齋場地供繼續展出，但當晚星星成員和包括《今天》等地下刊物負責人開會後，卻決定繼續抗爭。說起這件事，黃銳說「感覺有點像是被綁架了」。

遊行者欲與體制博弈 「感被綁架」

參加當晚會議的，星星成員只有7人，「民主牆那邊來了很多人，我們過去都認識，他們希望藉這類事件得到和體制博弈的機會。但他們在民主牆，我們在美術館，爭取的東西並不一樣」。黃銳說民主牆的朋友讓他們不要退縮，因為星星成員是一種象徵，「是屈服、妥協還是抗爭，影響到社會對爭取民主自由的看法，我們也被這事將了軍」。表態時，民主牆的人都支持遊行，星星7成員中有5人投票，兩人棄權，黃銳投的是反對票。後來在有關星星美展的回憶文章中記載，黃銳反對遊行，是不想失去在北海公園展覽的機會。

改革開放後 首次數百人上街

10月1日，星星成員和民主牆的參與者從西單民主牆出發，按官方的要求沒有經過天安門，而是繞了個圈往北京市委行進，這是改革開放後除訪民小規模請願外，首次有數百人走上街頭。黃銳說：「一開始是有幾百人，但在府右街警察出來的時候，這幾百人就消失了，就剩我們這些鐵桿分子，約40人，可遊行轉到前三門大街，又恢復一二百人的規模。」王克平在回憶文章中稱，遊行時定了6個口號，包括「要政治民主，要藝術自由！」「取締『星星美展』就是踐踏憲法！」「人民萬歲！民主萬歲！」當局並沒干涉。事實上當日是假期，市委就是幢空樓，他們在門前舉行抗議集會後，遞交申訴書也沒人出來接。

現不再直接吶喊 以作品介入社會

11月23日，星星美展移師北海公園畫舫齋繼續舉行，作者人數由原先的23增加到27。在官方倡導下，翌年8月黃銳等人成立「星星畫會」，第二屆星星美展也「登堂入室」進入中國美術館展出。但到1983年，內地掀起「清除精神污染」運動，黃銳、馬德升、王克平3人被禁辦展，星星畫會也告解散。時至今日，黃銳稱想為紀念星星做些事，「在反思政治民生的過程中扎根刺兒」。而對於目前創作空間愈來愈窄，他亦感同身受，「不過我不會像當年那樣直接為藝術自由吶喊，我的作品都是藝術自由綁在一起的。我會用自己的作品介入社會政治主題或運動」。

（改革開放40年）