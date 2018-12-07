簽表港鐵工程師：未必驗螺帽

港鐵前二級建造工程師（土木）關百熙供稱，自己未曾被指派檢查螺絲帽，其職責主要涉及鋼筋結構施工質量，如鋼筋長度、間距，「但作為負責任的工程師，我有時亦會檢查螺絲帽安裝」。

作供與禮頓工程師不一 委會律師稱「驚訝」

委員會代表資深大律師Ian Pennicott聞言後稱「驚訝」，因這說法與禮頓工程師莫嘉晉有出入。莫早前作供指，在2015年負責東西走廊層板C區施工時，會與港鐵工程師聯合檢查鋼筋及螺絲是否完全扭入螺絲帽；而關百熙當時亦負責C區巡查工作，但關否認是供辭中的港鐵工程師，又指RISC表格「未必包括螺絲帽檢查」。

不過，沙中線土木工程（南北線）前總經理胡宏利前日供稱，港鐵沒按「質量監控計劃（QSP）」記錄逐個螺絲帽安裝，但認為有RISC表格足夠，強調有信心港鐵監督人員100%檢查螺絲帽接駁。

港鐵高級工務督察（土木工程）黃智超亦於昨日上庭，他曾於2015年中起，5次揭發東西走廊月台層板有鋼筋被剪，或未完全扭入螺絲帽，事發地點均在B及C區，但他認為事件「不嚴重」，因事後禮頓均有即時補救。黃智超在書面證供表示，不認為自己合資格去監察螺絲頭接駁，但他有份加簽今年6月港鐵向政府提交的「螺絲帽檢查清單」，Pennicott今早將就此重點盤問。