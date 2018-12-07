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精算專家稱鑿石屎抽樣初步 揭不合格再鑿 港大教授：要考慮對月台結構影響

【明報專訊】港鐵建議鑿開沙中線紅磡站東西及南北走廊月台層板共80處位置，檢測石屎下的鋼筋及螺絲帽施工質量，而政府委託的專家昨日已到紅磡站月台「劃位」揀選地點，準備下周一開鑿。港鐵今次抽查檢測樣本數量，因少於螺絲數量的1％而受質疑，有份制定計劃的香港大學學者對本報表示，目前的抽樣方法科學，但指明這屬初步檢測，指若有1個或以上樣本螺絲接駁不合格，就可能要開鑿抽查更多樣本，再推算月台整體有多少螺絲帽不合格。

港鐵常務總監金澤培昨出席電台節目時強調，抽查方式根據統計學基礎，不能單憑直覺，又指政府委託港大抽驗，做法得到專家認可和政府同意。專家小組成員、前土力處長汪學寧對本報指出，今年中發表的中期報告已提出，若要鑿開月台檢查鋼筋，抽樣數量應經統計學推算，才會有代表性，亦可確定準確率達95%。

指規定一定比例意義不大

負責隨機抽樣工作的港大統計及精算學系副教授林國輝對本報指出，抽查樣本必須佔整體一定比例的說法意義不大。他舉例指若民調要訪問5%市民才具代表性，在香港要訪問約35萬人，並不實際。他又指檢查所有螺絲帽，準確度自然達到100%，「但這樣做等於拆了月台」。在統計學上，若將準確度降至95%，只需抽查168個螺絲帽，若全部合格，等於整體缺陷率不多於3.5%（見表）；若有1個或以上樣本不合格，就可能要抽查更多樣本，再推算整體有多少螺絲帽不合格。

另一名有份參與制定檢測計劃的港大土木工程學系教授關國雄表示，「無聽過（抽查5%）的說法」，他說理解公眾有疑慮，「但5%是按什麼理論推算的？似乎無人講到一套好清晰的計法及指標」，但說歡迎社會有不同聲音討論。關國雄形容「今次鑿石屎驗工程屬史無前例」，正由於無先例可循，故需要統計及精算學系幫助，推算出所需開鑿石屎比例，又指「標準其實已訂得很高」。

關說，每鑿開一處石屎，對月台結構亦有影響，「即使鑿開後重灌石屎，亦未必能百分百恢復原有承托力」，而港大的責任是希望開鑿石屎檢查工程安全，但同時不會為結構帶來太大破壞。

他指「第一鑿」預計下周一動工，料率先會在東西走廊月台層板範圍（月台位置見圖），關指暫未掌握具體地點，首日「不止鑿開一個位置」，而日後會否增加開鑿範圍「要視乎實際情况」。

相關字詞﹕沙中線紅磡站

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