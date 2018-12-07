居屋買家兩成「靠父幹」 18%月供佔入息一半

買家家庭月入中位數3萬元

統計在今年4至6月所做，以電話形式訪問2027名申請者，當中1025人成功申請。買家家庭每月入息中位數為3萬元，最多人月入3萬至少於4萬元，有31%；月入2萬元以下，以及5萬元以上的則相對少，分別為13%及11%。

按揭還款額與入息比例方面，共有51%買家每月還款佔入息兩成至少於四成，亦有18%買家還款額佔入息一半或以上。

委員會亦有統計公屋申請者資料，約15.3萬人為一般申請者，平均住戶人數為2.7。配額及計分制申請者（非長者一人申請）有11.9萬人，當中5.81萬人為30歲以下、6.09萬人則為30歲以上。

統計顯示，配額及計分制申請者平均年齡為34歲，中位數為30歲。教育程度方面，30歲以下的申請者，47%擁有大專或以上學歷；擁小學學歷者為零。30歲以上申請者則以中學學歷為主，有71%，大專或以上學歷則有8%。

受訪者：趁年輕收入低申公屋

調查亦有問及配額及計分制申請者對於申請入住或居於公屋的觀感，受訪者最多可選兩項。30歲以下申請者當中，認為「應趁年紀尚輕、收入低時申請公屋」；以及「公屋可改善居住環境、租戶日後財政狀况改善便會遷出」的申請者各佔33%。另外，30歲以下申請人當中，13%認為「只有低收入者才居於公屋」，30歲以上有此觀感者則有43%。