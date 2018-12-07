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檔案法應否涉刑責 小組主席︰有效得來要合理

【明報專訊】政府現時只透過行政守則或通告指引部門管理檔案，過往5年政府每年銷毁的檔案由數千萬至約1億份不等（見表）。法改會屬下的檔案法小組委員會昨展開為期3個月諮詢，至明年3月5日，諮詢問題有12項，包括檔案須移交檔案處的期限、現有措施能否確保部門遵行檔案管理責任等，初步認為確有理據支持訂立檔案法。至於檔案法應否涉刑事罪行，身兼資深大律師的委員會主席廖長城稱，諮詢公眾後決定，又說各地刑責不一，並非所有事須「硬板塊」處理。

英只譴責 新西蘭列刑事

諮詢文件長達172頁，參考澳洲、英格蘭、愛爾蘭、新西蘭和新加坡的檔案法，稱新西蘭做法最嚴格，規定若故意或因疏忽而違反開立檔案的責任，即構成刑事罪行。被問及本港檔案法應否刑事化，廖長城說各地刑責不一，例如英國基本上只是「name and shame」（點名批評），新西蘭則連一時疏忽都屬刑事，「有效得來要合理，不是所有事情都硬板塊去做」。

縮30年移交檔案期限須平衡利弊

政府部門現時按指引在30年期限前將檔案移交至檔案處作鑑定，若具歷史價值，會移至檔案館永久保存，諮詢文件表示，縮短該期限有好亦有壞，關鍵在於如何取得平衡。至於需否就開立檔案訂定責任，文件表示要平衡其他因素，包括對職員士氣的影響。上屆政府一度稱，就橫洲發展事件與鄉事派「摸底」的過程全無紀錄，被問及若有檔案法，會否不再出現「摸底」無記錄情形，廖長城稱這不屬研究範圍，亦不評論個別報道。

廖長城強調，本港的檔案管理人才不足，部分公共機構亦表明未必具條件統一受制度規管，立法時須關注。但他相信立法可加強檔案管理的文化，相關架構亦更清晰。至於會否與公開資料制度一併立法，他說由政府決定。

行政署昨回覆稱，對訂立檔案法持正面態度，法改會於諮詢後提交報告時會適當地跟進，現階段會為檔案處人員提供更多專業訓練，並檢討電子檔案保管系統的推行進度。

相關字詞﹕諮詢 檔案法

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