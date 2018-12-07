檔案法應否涉刑責 小組主席︰有效得來要合理

英只譴責 新西蘭列刑事

諮詢文件長達172頁，參考澳洲、英格蘭、愛爾蘭、新西蘭和新加坡的檔案法，稱新西蘭做法最嚴格，規定若故意或因疏忽而違反開立檔案的責任，即構成刑事罪行。被問及本港檔案法應否刑事化，廖長城說各地刑責不一，例如英國基本上只是「name and shame」（點名批評），新西蘭則連一時疏忽都屬刑事，「有效得來要合理，不是所有事情都硬板塊去做」。

縮30年移交檔案期限須平衡利弊

政府部門現時按指引在30年期限前將檔案移交至檔案處作鑑定，若具歷史價值，會移至檔案館永久保存，諮詢文件表示，縮短該期限有好亦有壞，關鍵在於如何取得平衡。至於需否就開立檔案訂定責任，文件表示要平衡其他因素，包括對職員士氣的影響。上屆政府一度稱，就橫洲發展事件與鄉事派「摸底」的過程全無紀錄，被問及若有檔案法，會否不再出現「摸底」無記錄情形，廖長城稱這不屬研究範圍，亦不評論個別報道。

廖長城強調，本港的檔案管理人才不足，部分公共機構亦表明未必具條件統一受制度規管，立法時須關注。但他相信立法可加強檔案管理的文化，相關架構亦更清晰。至於會否與公開資料制度一併立法，他說由政府決定。

行政署昨回覆稱，對訂立檔案法持正面態度，法改會於諮詢後提交報告時會適當地跟進，現階段會為檔案處人員提供更多專業訓練，並檢討電子檔案保管系統的推行進度。