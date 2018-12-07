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檔案法公開資料法展諮詢 法改會未建議罰則

【明報專訊】經過5年研究，法律改革委員會昨日先後公布《檔案法》和公開資料制度立法諮詢文件，即日起諮詢公眾3個月，其中後者建議，若《申訴專員條例》涵蓋的政府部門和公共機構接獲索取資料要求後，有人更改、銷毁或隱藏資料，意圖阻止披露，即屬犯罪；諮詢文件未有建議罰則，但提及　4個外地例子，罰則包括罰款甚至入獄。對於兩法例應否同步立法，法改會稱會由政府決定。

隱藏銷毁被索取資料屬犯罪

政制及內地事務局昨回應兩份諮詢文件，態度明顯有別，稱對完善現行公開資料制度，包括訂立《公開資料法》的建議，會持「開放」態度。對於訂立檔案法，行政署昨表示持「正面」態度（見另稿）。特首林鄭月娥2017年選舉政綱，亦只提及對《檔案法》持正面態度，無提及《公開資料法》。

政府一稱態度「開放」 一稱「正面」

就公開資料制度，法改會諮詢文件列出20項立法相關建議，強調政府應按易於執行和符合成本效益原則，就制度立法，但法例不會賦予任何人因政府部門和公共機構未有履行相關責任，而提出民事訴訟的權利；法改會解釋，這是普通法地區常見做法。

《申訴專員條例》現時涵蓋86個政府部門和公共機構，包括律政司、特首辦公室總務室、警隊和廉政公署等。諮詢文件強調，公開資料法涵蓋的機構種類和數目，應循序漸進地增加。文件列舉英國、加拿大、澳洲和愛爾蘭4個國家的公開資料法例罰則。在英國，任何人如更改、銷毁或隱藏公共主管當局持有的任何檔案，意圖阻止披露資料，即屬犯罪，可處無上限罰款（見表）。

防務保安可獲「絕對豁免」

文件列出公開資料法例下，應獲豁免披露的資料類別，12類資料可獲「絕對豁免」，包括防務及保安、出入境事宜和行政會議議事程序等，11項資料則可獲「有限度豁免」，即須先檢視披露和拒絕提供資料，何者更符公眾利益，包括經濟的管理和健康及安全等。文件建議，如申訴專員認為某部門或公共機構沒有根據制度傳達資料，專員有權發出通知，指明對方必須採取的步驟和期限。

是否同步立法政府決定

對於有意見認為檔案法和公開資料制度立法應同步進行，否則政府有檔案公眾也難索取，法改會公開資料小組委員會主席、資深大律師高浩文昨表示，是否同步立法要由政府決定，但相信若檔案法先行立法，現行公開資料制度要有地方須配合。

相關字詞﹕公開資料法 法律改革委員會 公開資料守則 檔案法

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