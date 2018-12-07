逾1/4家屬憂認知障礙家人受騙

香港認知障礙症協會於10月以問卷訪問217名認知障礙症的家人及照顧者，發現逾半受訪者表示家人自行處理銀行事務時曾遇過困難及問題，包括難以明白存摺、銀行結單和帳單內容（43%），與銀行職員溝通有困難（42%）或重複提款（9%）。逾四分之一受訪者擔心患病家人會成為詐騙事件的受害人。

銀行未就認知障礙設限

匯豐：多予前線指引

匯豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷指出，目前銀行未有就認知障礙患者申請信用卡設任何限制。他說，不少患者是在發病前已有信用卡，同時基於私隱問題，難以查詢申請人或信用卡卡主是否患認知障礙。他認同這是個難以處理的問題，銀行會就此多提供指引予前線員工。

協會籲照顧者關心患者開支

香港認知障礙症協會總幹事李雅儀認為，最有效解決受騙問題的方法就是服務業界自律，她提醒公眾，現時不少銷售合約有冷靜期，照顧者應多關心患者的開支近况。她又稱，有疑似被騙患者需家屬出示醫生證明來取消銷售合約。

匯豐與協會合作，培訓「認知友善大使」於匯豐各分行協助認知障礙患者，首階段已培訓45名大使。匯豐香港區零售銀行及財富管理業務社區發展、多元及共融事務高級經理容敏慧表示，大使以個案形式培訓，學習如何處理認知障礙症患者問題，同時盡量避免令患者尷尬。