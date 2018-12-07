騙6女購24萬美容療程 「富商暖男」認罪

App結識 約出即帶美容中心

案情指出，被告黃琪昌於去年5月至9月期間，先後利用「2Date」、「HAPPN」及「YouLove」等交友App，化名「Andy」或「黃寶龍」（譯音），結識涉事6名女子。被告將自己塑造成富商般，向女方稱希望尋求真誠友誼並展開對話。他成功邀請女方出外後，首次約會便帶她們到旺角或銅鑼灣一間名為「Dr BK Laser」（後改稱「Francille Beauty」）的美容中心，試做美容療程作為「驚喜」。

當女方完成試做療程，美容中心經理便上前推銷療程，此時被告亦會加入游說，稱美容中心已提供折扣，若女方仍不願購買，被告便指她們令他「無面」。最終6名女子共花近24萬元購買美容療程，事後被告不知所終。

WhatsApp談佣 揭屬中介

6名女事主懷疑被告不良銷售，向海關及警方舉報。被告被捕後，海關在其手機的WhatsApp對話中發現他與美容中心曾討論佣金問題，通訊錄亦存有女事主姓名，以及記下了她們所付金額，故確定被告為美容中心的中介人。

被告早前承認6項就消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為，違反《商品說明條例》，原昨在東區裁判法院判刑。其代表律師庭上表示，所有事主已獲悉數償還款項，懇求裁判官判處被告非即時監禁的刑罰。裁判官決定索閱背景及社會服務令報告，將判刑押後至本月24日。

【案件編號：ESCC1338/2018】