華富雙屍案 公屋戶籍爭執 離婚夫殺妻自縊

團體：安置需時或大搬細易摩擦

死者為64歲男子袁銳增及63歲女子衛有蓮。約7至8名死者家屬昨早到西區域多利亞公眾殮房認屍，死者幼子一度情緒激動依傍在欄杆上痛哭。據悉兩名死者早前已辦離婚手續，女死者及一對子女已遷出事發單位多時。

相識者稱夫樂天 當朝無異樣

事發兇案單位至昨午仍未解封，有警員在場駐守。居於兇案單位對面的鄰居表示，前日晚上8時許聽到有少女大力拍門，不斷大叫：「媽咪，開門呀！媽咪，開門呀！」當時以為是有人忘記帶門匙而未為意，至晚上約9時半她看完電視劇時，仍聽到對方拍門聲，開門一看發現拍門者是死者女兒與一名老翁站在單位外，並找來開鎖佬開門，甫開門女兒當場崩潰，倚靠着天井欄杆痛哭，不敢回望單位情景，及後有鄰居出來勸她報警。

協助袁女開鎖的姓余鎖匠表示，男死者任華富邨商場保安多年，近期被調職往停車場，形容袁平日性格樂天，案發當日早上於商場亦無異樣，有照常打招呼，對命案感愕然。余憶起事發時協助開鎖，未料驚見兇案現場，「一開門見到個人掛咗喺廳中間，我即刻掉頭唔敢望啦！」

有個案分戶需兩年

據公屋聯會主席文裕明觀察，近年多了公屋戶主夫婦離異，申請「體恤安置」計劃的數目增加，以往房署會安排申請人到中轉屋暫住等待上樓，然而中轉屋計劃煞停後，離異家庭往往要共居等候上樓，離異夫婦朝夕相對，摩擦有增無減，甚至發生家暴，而房屋供應不足，即使申請特快上樓仍要「排長龍」。文又稱申請「體恤安置」手續繁複，需經社會福利署社工輔導後再推薦予房署排隊，又需等候家事法庭審理，曾有個案歷時兩年才可分戶，認為當局應從增加房屋供應着手，縮短排隊時間，以及提供臨時居所予申請人暫時遷出。

文裕明續說，現時房屋署以「一人」和「二人或以上」家庭做區分，當夫婦離婚及申請分戶後，若留住原屬公屋單位的人數變為1，房署會按機制安排「大屋換細屋」，部分不願遷出的住戶或會產生戶籍爭拗。

社署：體恤安置平均40日

社署回應查詢時指出，因離婚需申請「體恤安置」計劃的個案，會歸納為「有條件租約計劃個案」，截至去年底共接獲74宗相關尋求推薦的個案，當中有63宗獲推薦予房屋署，另有6宗獲其他安排而自行撤回，申請人平均需時40日即可上樓。