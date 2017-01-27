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早前被問「失味覺為何還要食」 憂先死無人照顧老伴 八旬翁勒斃病妻認誤殺 官稱法外施恩

【明報專訊】早年喪子的八旬老翁獨力照顧長期病患妻，惟見妻子健康每下愈况，完全無法自理。失去視力及味覺的妻子甚至曾問老翁，「既已失去味覺，為何還要進食」。愛妻深切的老翁擔心若他比妻子早死，會沒有人照顧，令她活活餓死，終決定了結妻子的生命，用竹枝壓頸將她勒斃，繼而自行報警投案。老翁昨承認一項誤殺罪，法官認為要法外施恩，先索取感化官報告，押後判刑。

求情指抑鬱 事後兄弟支持

辯方求情時稱，本案是一宗悲劇，一名愛妻的丈夫自行為妻子尋求安樂死。辯方引述精神科報告指出，被告黃國萬（81歲）犯案時患有抑鬱症，對社會不構成威脅。被告有8兄弟姊妹，但一直都沒有向他提供協助，幸經本案後兄弟姊妹都團結起來支持被告。而被告已還押年半，望法庭能判他受感化官監管，讓社署能隨時介入支援。法官同意先索取報告，明年1月8日判刑。

妻癱瘓有長期病 失視力味覺

案情指出被告與事主林美琴（終年76歲）本育有一子，惟兒子（終年24歲）2007年自殺身亡。事主曾於2015年中風，並患高血壓、類風濕關節炎及甲狀腺機能低下症，由被告獨力照顧。

去年6月6日早上，被告報警稱自己剛勒死妻子，要求安排靈車將遺體送走。救護員到達後，發現事主卧在牀上不省人事。警方拘捕被告，被告在警誡下稱，「是我殺死妻子，因她有長期病患，我願意承擔法律責任」。警方檢走3封被告撰寫的遺書，據了解，其中一封要求房署收回單位，其餘則是被告承認殺害妻子，一封稱要自殺，另一封則決定承擔責任。

老伴多次稱厭倦生活

被告在錄影會面中稱，事主自中風後右邊身癱瘓，失去活動能力，由於她不喜歡護老院，故搬返家由被告照顧。惟事主經常跌倒、感到痛楚，甚至失去味覺及視力，令夫婦無法再一起看電視。被告開始擔心比事主早死，沒有人照顧會令她活活餓死，2016年開始有殺妻念頭，但他沒有勇氣，怕自己不夠力氣，又怕令事主感到痛楚。事主雖沒表示想死，但多次表示對生活感到厭倦。

去年6月5日晚，被告為事主煮飯，事主問他，既然已失去味覺，為何還要進食。翌日清晨，被告終決定用竹枝壓在事主頸上半小時，確認沒有心跳便放手。被告先清理自己及做家務，再到快餐店吃早餐，然後回家報警。

【案件編號：HCCC201/18】

相關字詞﹕誤殺 法外施恩 長期病患

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