接近董建華消息：董難過 對違法全不知情

葉劉梁美芬盼特區爭取返港服刑

就何志平案的裁決，本報向前任特首辦及特首辦查詢，惟截稿前沒有回覆。

接近董建華的人士昨稱，董建華並非中華能源基金會成員，與中華能源基金會的運作亦完全沒有關係。對於何志平於美國違反《海外反腐敗法》與涉及洗錢的行為，董建華全不知情，而對於何志平現時於美國的處境，董建華表示難過。

葉劉淑儀則回覆本報表示，對裁決感可惜，她指目前中美關係緊張，擔心何志平需承受沉重刑責，「好可惜，他好大機會老死在美國」。根據本港《移交被判刑人士條例》，在外國服刑的香港永久居民，可申請到原居地服刑，惟須得到判刑當局、原居地當局以及犯人本人三方同意。她認為，美國政府未必肯移交，希望特首林鄭月娥能為何志平爭取。

經民聯梁美芬表示，早在何任眼科醫生的時候便認識他，形容他任局長時熱心工作，「是一個好官」，而退休後亦常出席公益活動。她對裁決感到不開心，認為何年事已高、「已身敗名裂」，特區政府應從人道角度考慮，為他爭取移交回港服刑。

林卓廷：部分賄款由港入美 要求廉署跟進

另外，民主黨林卓廷關注，美國法庭披露的證據和證人供辭顯示，部分用以賄賂非洲政要的涉案資金，是由香港銀行轉至美國銀行，懷疑香港一些人或公司也可能涉案。他將去信廉署，要求跟進。廉政公署回覆本報指出，若接獲貪污投訴，如有足夠資料，必定會跟進，該署不評論個別案件。