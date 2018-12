裁決日公眾席冷清 無華裔面孔

辯方律師稱何志平無意受訪

過去8天審訊,何志平親屬、相關公司和基金會的人員均沒有出現,卻有多名華裔人士到場旁聽。其中兩名移居美國的港人曾經到場,分別是居於紐約唐人街、聲稱好奇旁聽的Tom Wong,以及香港貿發局前美洲首席代表何利昌。審判前一日,又出現過表示「為樂趣」(for fun)而旁聽的中國籍男子。然而來到何志平案裁決日,公眾席上絕大部分均是傳媒。

另外,記者曾於開審前,透過大都會懲教中心向何志平寄信邀約訪問。至上周五,一名聲稱是何志平朋友傳來短訊回覆記者,稱何志平「感謝你的來信,他正為他的榮譽而奮鬥,堅持到底」(He is still fighting hard for his honor, and staying strong)。到昨日審訊後,辯方律師Kim對記者說,何志平直至判刑前,不想接受傳媒訪問。