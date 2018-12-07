裁決日公眾席冷清 無華裔面孔

辯方律師稱何志平無意受訪

過去8天審訊，何志平親屬、相關公司和基金會的人員均沒有出現，卻有多名華裔人士到場旁聽。其中兩名移居美國的港人曾經到場，分別是居於紐約唐人街、聲稱好奇旁聽的Tom Wong，以及香港貿發局前美洲首席代表何利昌。審判前一日，又出現過表示「為樂趣」（for fun）而旁聽的中國籍男子。然而來到何志平案裁決日，公眾席上絕大部分均是傳媒。

另外，記者曾於開審前，透過大都會懲教中心向何志平寄信邀約訪問。至上周五，一名聲稱是何志平朋友傳來短訊回覆記者，稱何志平「感謝你的來信，他正為他的榮譽而奮鬥，堅持到底」（He is still fighting hard for his honor, and staying strong）。到昨日審訊後，辯方律師Kim對記者說，何志平直至判刑前，不想接受傳媒訪問。