美法律界估計判5年監禁

料乍得案不經美銀行脫洗錢罪

何志平賄案官司長達一年，他被控的8項控罪，包括1項串謀違反《海外反腐敗法》、4項違反《海外反腐敗法》，1項串謀洗錢以及兩項洗錢罪。當中脫罪的第7項「乍得洗錢罪」，涉及何志平向乍得總統德比提供200萬美元現金、何志平向塞內加爾前外長加迪奧支付40萬美元顧問費。但由於加迪奧已撤銷控罪，控方昨日再沒提及40萬交易。

美國前聯邦檢控官程樂其表示，對審訊結果「不意外」，更指此類案件牽涉多項控罪，其中一項不成立也很常見。法律智庫Justice Labs主席Robert Precht則認為，洗錢罪重點是經美國銀行匯款。根據案情，何志平攜帶200萬美元現金到乍得，相信陪審團因此裁定該罪名不成立。

美法律智庫主席：脫一罪對刑期影響不大

惟Precht續稱，何志平被控多項嚴重罪名，即使當中一條控罪脫罪，估計法官最終判處的年期不會有大變化。他又提到，對何志平沒有提前認罪感驚訝，因這樣可換取更短的刑期，Precht估計何志平最終或被判5年監禁。