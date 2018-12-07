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美法律界估計判5年監禁

【明報專訊】民政事務局前局長何志平涉賄賂乍得和烏干達高官案，8項控罪中7項成立，只有一項「乍得洗錢罪」脫罪。美國法律界人士估計，由於乍得案涉及的200萬美元現金交易，沒有經美國銀行匯款，故陪審團沒有足夠證據入罪。惟估計法官最終判處的年期，不會因此有大改變，估計何志平或被判5年監禁。

料乍得案不經美銀行脫洗錢罪

何志平賄案官司長達一年，他被控的8項控罪，包括1項串謀違反《海外反腐敗法》、4項違反《海外反腐敗法》，1項串謀洗錢以及兩項洗錢罪。當中脫罪的第7項「乍得洗錢罪」，涉及何志平向乍得總統德比提供200萬美元現金、何志平向塞內加爾前外長加迪奧支付40萬美元顧問費。但由於加迪奧已撤銷控罪，控方昨日再沒提及40萬交易。

美國前聯邦檢控官程樂其表示，對審訊結果「不意外」，更指此類案件牽涉多項控罪，其中一項不成立也很常見。法律智庫Justice Labs主席Robert Precht則認為，洗錢罪重點是經美國銀行匯款。根據案情，何志平攜帶200萬美元現金到乍得，相信陪審團因此裁定該罪名不成立。

美法律智庫主席：脫一罪對刑期影響不大

惟Precht續稱，何志平被控多項嚴重罪名，即使當中一條控罪脫罪，估計法官最終判處的年期不會有大變化。他又提到，對何志平沒有提前認罪感驚訝，因這樣可換取更短的刑期，Precht估計何志平最終或被判5年監禁。

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