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何志平7罪成立 聞判稱「預咗啦」 明年3月判刑 最高可囚65年

【明報專訊】民政事務局前局長何志平賄賂非洲高官，被控洗黑錢、違反美國《海外反腐敗法》等8項控罪，陪審團昨商討4小時後，裁定當中7項罪名成立，最高可被判65年刑期，法官押後至明年3月14日判刑。何志平聽畢裁決後，在離開法庭前向記者輕聲說：「預咗啦，都係咁。」

特約記者 黃靖凝 明報記者 何郁慧

紐約—香港 連線報道

陪審團於美國時間（下同）周三（5日）早上10時（即本港時間5日晚上11時）開始退庭商議，其間三度向法官詢問問題及尋求指示，包括翻看何志平案的銀行電匯紀錄和手機信息，至下午2時宣布裁決結果。

僅「洗錢罪—乍得案」不成立

12名陪審員從房間步出，由一名白人陪審員朗讀結果，全部達成一致裁決。何志平被控的8項控罪，當中7項罪名成立，只有第7條「洗錢罪—乍得案」不成立。7項控罪最高可被判65年監禁和罰款165萬美元（見表），法官宣布明年3月14日早上10時判刑。根據控方昨日公布的官方新聞稿，監禁年期按法例計算，惟實際長短則由法官裁定。

辯方律師：上訴言之尚早

歷時8天的審訊期，何志平均身穿紫色唐裝，何昨日經常掃視公眾席，惟公眾席絕大部分均是美國及香港傳媒，較之前數日冷清（見另稿）。陪審團宣讀裁決後，辯方律師Edward Kim即輕拍何志平肩膀，何亦沒有再回頭望向公眾席，而是平靜地直視法官。臨離開法庭前，何志平向律師逐一握手道謝。記者趨前問他心情如何，他輕聲說：「預咗啦，都係咁。」問及他對香港人說的話，他說：「多謝。」

辯方律師事後回覆《明報》記者稱，是否上訴現時言之尚早。不過，聯邦地區法院辦公室確認，上訴申請可即時處理，由辯方自行決定。

事件是否屬「美國管轄」 陪審團曾爭議

美國當地媒體報道，何志平案的主陪審員Margaret Ann Withers憶述，陪審團商討控罪期間，一開始對當中兩項控罪達成一致決定，爭論的是其餘6項控罪。他們花了一段時間爭議事件是否屬「美國管轄」，但由於此案發生於紐約特朗普大廈（Trump World Tower），而中華能源基金會於紐約又有辦公室，故最後達成罪成裁決。

根據美國聯邦南區法院網頁，主陪審員（foreperson）由法官或陪審員內部投票決定，負責宣讀裁決結果。此案主陪審員Margaret Ann Withers正職是一名畫家，曾於麻省（Massachusetts）當代藝術博物館任駐場藝術家。

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