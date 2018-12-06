新聞館開幕 港首名主播捧場

【明報專訊】位於中環必列者士街、籌備足足10年嘅香港新聞博覽館昨正式開幕，特首林鄭月娥都有出席。呢個係亞洲首個以新聞為主題嘅展覽館，傳媒界嘅大人物當然捧場，包括香港首名女主播、創立芭蕾舞學校嘅毛妹！原來毛妹1957年喺麗的映聲做咗3個月暑期工，擔任新聞主播報道中英文新聞。
徐佩瑩：「史前」用具勾起回憶
開幕禮上有唔少熟悉面孔，其中曾喺傳媒行業打滾23年嘅「亞視六君子」之一徐佩瑩就同Emily講，最開心係見番好多當年跑新聞會用到嘅「史前」用具嘅實物，例如錄音機、手寫稿等。佢話嚟到展館勾起好多回憶，例如最考工夫嘅就係做直播，以前要推車仔拎器材咁跑，唔少cam man同工程師都會有職業病；又話最難忘就係新聞從業員嗰種團體精神。
有行家趁機問林鄭月娥有關馬凱事件，林太無回應。事實上，近年唔少人愈來愈關注新聞自由問題，徐佩瑩就話，雖然呢幾十年「自由」好似隨處可見，但喺每段歷史、每個時代而言，自由都要靠每個市民爭取。徐佩瑩覺得呢個絕對唔只係新聞從業員需要努力嘅事，希望社會更多人明白新聞自由嘅可貴！
講番展覽，Emily行咗一個圈，感覺好似上咗一堂香港歷史課，因為除咗傳媒發展史之外，都睇到唔少香港發生過嘅大事。展館其中一個互動裝置，可以畀參觀者挑選一件大事，然後一次過睇晒唔同媒體點樣報道，如佔領運動，唔同媒體嘅取向可從報道中睇到。如果大家都有興趣參觀就要留意，博覽館12月內大部分預約名額都滿咗，公眾人士可登入呢個網頁登記預約參觀（https://hkne.org.hk）。