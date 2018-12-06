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2018年12月6日星期四
港聞二
逃課生墮斃裁自殺 父自責未教克難 陪審團提12建議 促學校倘未確定處分不要說
母曾到校示威 訓導老師避見 校方只給帛金 從沒接觸道歉
校長會：先處理情緒 再跟進犯事
華富邨雙屍案 夫上吊妻有傷
非專營巴業同意立法戴安全帶 盼司機免責 倡僅為新車加裝 專家批只重成本
倡控軚盤限10小時 工會：應看齊專營巴
死者家屬拜祭 冠忠國泰高層到場
5女指30年前遭非禮 警拘小學訓導主任
鐵騎捲拖頭車底亡遺子女 上月欲售座駕換車
無業漢狎「繼女」囚6年9月 女友求情：家中各人都有錯
答問會遇泛民抗議腰斬 工聯即提再修議規
原憂修議規損換屆選情 黃國健不滿抗議轉支持
邱騰華：因美報告而說港萬劫不復 是「嚇自己」
英大臣：馬凱事件令人懷疑港「高度自治」
大數據治理公會成立 擬半年內訂「原則」
何志平案陪審團退庭 最快即日裁決 辯方：加迪奧「最聰明大話精」
公院4年445宗事故申索 和解賠償5000萬
離職港鐵高層胡宏利 專注報告剪鋼筋 忘提改設計
兩警拍閉路電視片外泄 列疏忽職守 警用私人手機指引 監警會促檢視
前線軍裝領公務語音電話執勤
監警留意誰可拍板出動水炮車
改革開放40年系列：首屆省港盃 隊長話當年 郭家明：廣東隊背後喊「共產主義哪可輸」 何佳：榮幸領軍捧盃 無獎金霍老送表
昔草根發泄渠道 警察比賽小販齊噓
廣州主場全穗轟動 通道也坐滿
來港禁單獨活動 去海洋公園看武俠片
球迷：港人看廣東隊像看朝鮮人
佔中案 稱放催淚彈不明智 陳日君：學生未能控制情况
「做假數」盜逾億股票 七旬經紀認串謀詐騙
罰女學員擁抱復摸胸 飛行導師囚9月
旅巴衝3米坡 毁小學圍欄
尊子漫畫
新聞館開幕 港首名主播捧場
工聯會倡再改議規 區軒諷如「盧溝橋事變」
范太倡全民乳癌篩查
Tanya織頸巾睇審計報告減壓
提防爆豬瘟 漁署出動公仔練殺豬
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【明報專訊】（請看附圖）
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逃課生墮斃裁自殺 父自責未教克難 陪審團提12建議 促學校倘未確定處分不要說
母曾到校示威 訓導老師避見 校方只給帛金 從沒接觸道歉
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