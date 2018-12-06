「做假數」盜逾億股票 七旬經紀認串謀詐騙

借親戚戶口賣假股騙公司 伙結算員改紀錄

案情指出，2005年起首被告巫秀華（70歲）透過親戚的戶口，賣出該戶口中事實上沒有持有的股票，詐騙太平洋證券向該戶口發出支票，作為賣出股票後的付款。而每次首被告都會指示次被告許芳婷（44歲）竄改電腦紀錄，以掩飾系統中計算出的差額。直至2012年，二人共「做假數」421次。

2012年11月，太平洋證券的總監着首被告準備交予證監會的交易紀錄，惟首被告自此失蹤，次被告數日後企圖在中環自殺不遂。總監調查發現，公司內部紀錄與中央結算及交收系統存在極大差距，當中大量股票遺失，太平洋證券其後需以1.56億元從股票市場上買回股票。首被告於翌年2月返港時被補，次被告則向警方自首。

代表兩名被告的辯方律師各自求情時，分別指出其當事人不是主謀。次被告代表律師另指出，次被告非常懊悔，一心希望有錢醫治患病的母親，並非為個人利益。

【案件編號：HCCC12、13/17】