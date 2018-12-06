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佔中案 稱放催淚彈不明智 陳日君：學生未能控制情况

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件昨在西九龍裁判法院續審。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機供稱，警方施放催淚彈的決定不明智，因會令人民更憤怒，並謂「我好慚愧，胡椒噴霧及催淚彈都無試過」。陳又稱佔中啟動後，行動好像由學生領導，但學生未能控制情况，而三子沒有機會給予意見，令人擔心。

稱公民抗命「輕微較劇烈行動」 是適合方法

陳日君昨任辯方證人，被問及天主教如何看待公民抗命，陳稱天主教的法律界人士認同此做法，又稱「公民抗命是輕微比較劇烈的行動，去扭轉嚴重情况」，而參加者準備好負上責任。陳認為，香港社會長期不公平和不公義，公民抗命是適合方法。有關人大8．31決定，陳日君表示可惜，指此舉完全否定《基本法》，亦否定原本制定的程序。

陳日君供述，戴耀廷2014年9月28日凌晨宣布啟動佔中後，隨即前往添美道，並指「見到好不開心的事」，有學生不同意佔中，甚至認為是「騎劫」，他用咪高峰呼籲「要團結，唔好分裂」。他同日中午仍身處添美道佔領區，其他人已不能進入該區，以為警方準備拘捕示威者。惟陳認為情况對警察不利，裏面的人很少，外面的人愈來愈多，而聲援者較警察多，這對警察構成危險，警察上司的決定不理性。

辯方問及施放催淚彈的情况，陳隨即稱「我好慚愧，胡椒噴霧及催淚彈都無試過，只聽到聲音」。他認為施放催淚彈並不明智，會令人民更憤怒。陳稱當時害怕人民因此失去控制，而最終和平度過當晚，相信因三子過去一年不斷宣揚以愛與和平佔領。

指三子無機會給學生意見

陳日君稱，他在啟動佔中後與三子討論事態發展，擔心無人領導運動，情况危險；又指行動好像由學生領導，但學生未能控制情况，而三子沒有機會給予意見，令人擔心。他曾邀約學生溝通，惟看到應約的學生代表很疲倦，故後來遞交紙條予學生溝通。陳說非常欣賞三子，雖然他是天主教教士，但三子甚至比他更虔誠，三子會邀請他一起祈禱，希望不再發生暴力。

辯方申請傳召中大新聞與傳播學院院長李立峯做專家證人，並將李在佔領期間的調查呈堂，指出很少受訪者因三子號召而參與佔領。控方反對，指控罪非取決於煽惑的成效，法官今午作決定。

【案件編號：DCCC 480/17】

相關字詞﹕陳日君 佔中9人案

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