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廣州主場全穗轟動 通道也坐滿

【明報專訊】1979年第一屆省港盃，何佳是廣東省足球隊隊長，統領差不多半隊「國家隊」球員，兩輪賽事中他射入一球，助廣東隊捧盃。至今何佳仍覺得，在首屆省港盃出任廣東隊隊長是很榮幸的事，但當年他入球的喜悅只能藏在心裏，「沒有擁抱的習慣」，不會誇張地環場奔跑，生怕刺激對手，因為「友誼第一」。

整體補技術差距 日訓6句鐘

現年65歲、早已掛靴的何佳說，當時廣東隊對香港對手了解不多，雖曾在1977年訪港，與港隊、愉園各踢過一場，算是交過手，「香港足球水準比較高，在亞洲排名也較前；當時我們分析過，雖說個人技術可能與港隊有些距離，但我們整體實力更勝一籌」。為迎戰港隊，廣東隊在教練蘇永舜執教下，每天訓練最少6小時，用何佳的話來說，身體素質、力量和速度都有提升，「對抗能力也加強了」。而且當時廣東隊陣容鼎盛，國腳級人馬有容志行、吳志英、歐偉庭、陳熙榮、古廣明等。

1979年1月21日，首屆省港盃首輪賽事在廣州越秀山體育場拉開帷幕，開賽4分鐘，廣東隊歐偉庭就射入一球，最終1：0維持到完場。何佳對廣州萬人空巷觀賽的「墟冚」場面記憶猶新，「當時沒什麼娛樂活動，足球比賽就成了全城轟動的大事，每逢比賽幾毫子的票很搶手，整個體育場連通道上也坐滿人」。

入球沒慶祝「國內不興擁抱」

第二輪比賽是一周後的1月28日，廣東隊作客香港再戰。開賽30分鐘，踢中場的何佳截獲港隊傳球，直入禁區將球射入。由於是自己入球，何佳印象很深，「不過當時沒覺得有什麼特別，國內也不興擁抱，不是說友誼第一嘛，所以也怕刺激對方情緒」。「友誼第一，比賽第二」曾是內地體壇的響亮口號，何佳說省港盃雖不是友誼賽，競爭也激烈很多，但「友誼第一，比賽第二」還是要堅持的。

捧起首屆省港盃獎盃，「作為第一屆省港盃廣東隊的隊長，我覺得很榮幸，能代表廣東，第一屆就取得個盃，這是個很難得的機會」。

明報記者 劉利

相關字詞﹕改革開放40年

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