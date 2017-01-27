改革開放40年系列：首屆省港盃 隊長話當年 郭家明：廣東隊背後喊「共產主義哪可輸」 何佳：榮幸領軍捧盃 無獎金霍老送表

明報記者 李以莊 劉利

名將無入選 港隊殘陣掀拒共疑雲

今天，龍獅旗出現在香港球場，是禁忌，會遭沒收；但在40年前香港，球場出現港英徽號是理所當然。1970年代已戴上隊長臂章的郭家明，穿著港隊戰衣，胸繡港英隊徽，南征北討。早在1972年，他隨球會流浪到內地比賽；1976年四人幫倒台，翌年中國舉辦國際邀請賽，港隊打入決賽，以1：2負於中國青年隊，「鄧小平頒獎的」，郭家明記得。

廣州旁述：越位不解釋 解都唔明

中共1978年底宣布改革開放，省港盃是首個由地方與境外合辦的體育賽事，由港商霍英東建議舉辦、時任中國領導人鄧小平親自批准。第一場1979年1月21日在廣州越秀山舉行，其時內地沒娛樂，球場迫滿3.5萬人，座無虛席，郭家明記得旁述「解釋什麼叫角球、自由球」，當年內地民眾對足球的理解，和今天不少香港女生一樣：「越位就不解釋了，點解釋都唔明」。首次碰頭，兩隊先禮後兵，「出場時廣東隊說『友誼第一，比賽第二』」，郭家明說，其後聽說「原來在更衣室是嚷着『共產主義哪可輸給資本主義？』，是賽後他們告訴我的。」第一回合，港隊0：1鎩羽而歸。

7日後，港隊主場，也是一票難求，港人購票入場卻發現港隊殘陣應戰，球星張子岱、仇志強等沒披甲，球迷懷疑部分球員效忠「中華民國」而罷踢。充滿張力的民族故事，郭家明反駁：「沒有這回事，沒有罷踢。」原來部分球員曾代表「中華民國」出戰國際賽而不能入選港隊，「打省港盃，獲選有數百元，出賽又有數百元，贏波又有數百元，一日賺過千，哪有人嫌錢腥？難道真的那麼愛國？」殘陣應戰，劣勢難扭轉，港隊主場負1：3，總局數輸1：4，第一屆的省港盃，由廣東隊隊長何佳從時任港督麥理浩手上接過獎盃。

廣東隊來港 掃相機雪櫃電單車

其時，是香港足球的黃金歲月，球員薪金水漲船高，「月薪3000，是普通幫辦（警務督察）的3倍人工」。郭家明說，及至1990年代，香港移民潮，大家「搵夠就走」，商人對球會投資愈少，球員薪酬亦然，沒誘因吸納新血，惡性循環，港足江河日下。回想往昔，廣東隊來港，「買免稅品，買相機，後來連雪櫃、電單車都買並運上去（內地）」。至今，內地球壇發展蓬勃，球會紛紛天價簽下國際球星。

郭家明1985年以領隊身分帶領港隊以2：1擊敗中國隊，令後者無緣1986年世界盃，是為著名的「五一九」戰役，亦令郭家明「智多星」的外號傳遍中國。現獲聘為中國足協技術主任，「現在返上大陸say sorry（道歉）啦」，郭說，「講笑而已，錢在入面，當然上去」。這名當年司職中場的通天老倌，年近70，仍是瞻前顧後。