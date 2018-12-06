監警留意誰可拍板出動水炮車

梁定邦稱曾數度與警務處長盧偉聰及警隊高層商討水炮車的使用，以至警方處理暴亂手法等，形容對方態度積極，惟上述問題需時處理，監警會將不斷跟進。

英國需內政大臣批准

監警會有留意外國水炮車的使用經驗，在英國，要有內政大臣的批准，警隊才能使用水炮車，而北愛爾蘭政府則需由助理警務處長批准。監警會正留意在香港情况，究竟由主要官員還是某一級別的警隊管理層才能有拍板使用水炮車的權力。

另外，10月份死因庭就的士司機被警箍頸後死亡個案，建議在衝鋒車內裝設閉路電視。監警會秘書長俞官興指出，過去5年錄得85宗警務人員在警車內毆打的指控，最高的一年達20宗，而2017/18年度則錄得8宗；上述個案無一宗獲證明屬實。

被問是否支持警車內加裝閉路電視，梁定邦回應稱︰「任何可以減低投訴的措施都支持。」但他認為亦需考慮警隊運作，在兩者之間取得平衡。在箍頸案方面，據悉死者家屬已投訴涉案警員毆打及其他數宗指控。梁定邦指已就上述案件及有被羈留人以LAN線自殺的事件，與警務處長盧偉聰會晤，監警會將就此繼續跟進。