兩警拍閉路電視片外泄 列疏忽職守 警用私人手機指引 監警會促檢視

【明報專訊】監警會發表2017/18年度工作報告，建議警方修訂警員在執行公務時使用私人手提電話的指引。監警會指有巿民投訴警方派員到便利店調查一宗傷人案時，以手機拍到店內閉路電視的片段被泄露，兩名警員有違《警察通例》之嫌，其「疏忽職守」指控經調查後列作「證明屬實」。監警會對有警員未經上級批准下使用私人電話而違規的情况表示關注，建議警方檢視警察通例。
監警會副秘書長梅達明指出，目前指引規定警員不能在處理公務時使用私人手機，呼籲前線人員嚴格執行指引。他又提醒，警員執勤期間，不可使用私人手提電話記錄市民私人及機密資料。
前年3月，越南裔男子在油麻地一間便利店以生果刀刺傷便利店東主胸膛。兩警到場翻看閉路電視片段，並以手提電話攝錄。數小時後，便利店人員在網上看到該影片，其後向警方投訴，指該兩名警員疏忽職守。
影片傳即時通訊群組違通例
涉事警員承認將影片以即時通訊軟件，傳送到一個警隊的衝鋒隊群組、一個屬案發地區同事的群組，但否認將片段放上網，拘捕疑犯後已立刻刪片。警方投訴警察課調查認為，兩警用手機執行職務違反通例，但出發點為盡快拘捕疑犯，亦有證據指並非兩人將影片放上網，認為指控「無法完全證明屬實」，建議訓諭兩人。
不過，警監會發現按通例，警務人員使用私人手提電話執行職務時，事前須徵求上司同意，亦不應以社交媒體或即時通訊等形式傳送敏感或保密資料。該會認為兩人的行為間接導致影片外泄，建議將指控重新分類為「獲證明屬實」，投訴課接納，警告兩人。
監警會指本年度有15宗投訴個案與警員使用手提電話有關，有9人被訓諭，兩人被警告。監警會認為智能電話能帶來便利，但警察如使用不當，會有侵犯私隱的關注。
監警會要求警方深入了解警員利用私人電話的情况，並檢視警察通例，建議警方考慮在合理情况下，讓警務人員靈活應變，因應公務所需使用私人手提電話的時候取上級許可，以及恰當地處理所得的個人資料。警方接納建議，成立了工作小組檢討警隊政策及指引，研究修改警察通例及警察程序手冊的章節。
130警紀律聆訊 增47%
2017年度，監警會通過的投訴個案共涉2872宗指控，其中134項被列為「獲證明屬實」、「未經舉報但證明屬實」或「無法完全證明屬實」，較上一年度的99項增35.4%；當中12項為毆打、濫用職權、恐嚇及揑造證據等嚴重指控，較前年的8項，增加50%。另2017年度有130名警務人員須接受紀律聆訊或其他內部行動，較對上一年度的88名，增47.7%；警方採取懲處包括10宗紀律複檢、31宗警告，及89宗訓諭。監警會秘書長俞官興指上述情况值得關注。