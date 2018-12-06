兩警拍閉路電視片外泄 列疏忽職守 警用私人手機指引 監警會促檢視

監警會副秘書長梅達明指出，目前指引規定警員不能在處理公務時使用私人手機，呼籲前線人員嚴格執行指引。他又提醒，警員執勤期間，不可使用私人手提電話記錄市民私人及機密資料。

前年3月，越南裔男子在油麻地一間便利店以生果刀刺傷便利店東主胸膛。兩警到場翻看閉路電視片段，並以手提電話攝錄。數小時後，便利店人員在網上看到該影片，其後向警方投訴，指該兩名警員疏忽職守。

影片傳即時通訊群組違通例

涉事警員承認將影片以即時通訊軟件，傳送到一個警隊的衝鋒隊群組、一個屬案發地區同事的群組，但否認將片段放上網，拘捕疑犯後已立刻刪片。警方投訴警察課調查認為，兩警用手機執行職務違反通例，但出發點為盡快拘捕疑犯，亦有證據指並非兩人將影片放上網，認為指控「無法完全證明屬實」，建議訓諭兩人。

不過，警監會發現按通例，警務人員使用私人手提電話執行職務時，事前須徵求上司同意，亦不應以社交媒體或即時通訊等形式傳送敏感或保密資料。該會認為兩人的行為間接導致影片外泄，建議將指控重新分類為「獲證明屬實」，投訴課接納，警告兩人。

監警會指本年度有15宗投訴個案與警員使用手提電話有關，有9人被訓諭，兩人被警告。監警會認為智能電話能帶來便利，但警察如使用不當，會有侵犯私隱的關注。

監警會要求警方深入了解警員利用私人電話的情况，並檢視警察通例，建議警方考慮在合理情况下，讓警務人員靈活應變，因應公務所需使用私人手提電話的時候取上級許可，以及恰當地處理所得的個人資料。警方接納建議，成立了工作小組檢討警隊政策及指引，研究修改警察通例及警察程序手冊的章節。

130警紀律聆訊 增47%

2017年度，監警會通過的投訴個案共涉2872宗指控，其中134項被列為「獲證明屬實」、「未經舉報但證明屬實」或「無法完全證明屬實」，較上一年度的99項增35.4%；當中12項為毆打、濫用職權、恐嚇及揑造證據等嚴重指控，較前年的8項，增加50%。另2017年度有130名警務人員須接受紀律聆訊或其他內部行動，較對上一年度的88名，增47.7%；警方採取懲處包括10宗紀律複檢、31宗警告，及89宗訓諭。監警會秘書長俞官興指上述情况值得關注。