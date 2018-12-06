離職港鐵高層胡宏利 專注報告剪鋼筋 忘提改設計

港鐵於2017年1月得悉潘焯鴻指控工程中有工人大規模剪鋼筋後，就事件作內部調查，結果指無證據顯示其指控屬實。委員會代表資深大律師Ian Pennicott昨問胡宏利，為何未有就調查結果通知指控人潘焯鴻，質疑是港鐵就調查結果欠缺信心。胡宏利否認，又指今年8月離職後回想事件，認為若當日有把調查結果告知潘應會更好。

認剪鋼筋「從來不應發生」

胡宏利又說，於2017年1月在禮頓及港鐵內部調查報告中首次得知地盤有人剪鋼筋，指潘焯鴻從未向其提及事件。就剪鋼筋螺絲頭的行為，胡宏利認為在地盤內「從來不應發生」。

胡宏利又說，港鐵內部調查時，有試圖分析潘焯鴻提供的兩張工人剪鋼筋照片，指能推算相中的地點，亦相信剪鋼筋工人屬紮鐵分判商泛迅。他又形容，相中可看到工程位處牆角，該處鋼筋排列複雜，估計因扭入鋼筋有難度，導致工人剪鋼筋。

Pennicott又指出，港鐵於今年6月遞交予政府的報告內未有提及連續牆頂部設計有更改，形容港鐵職員「集體失憶」。胡宏利不同意「失憶」的說法，認為當時集中在剪鋼筋事件，製作報告的團隊中未有足夠的港鐵地盤員工提供資料，有多方因素令當時未有想起設計改動。

稱「後補紀錄」錯誤遞交

港鐵交予政府的報告中，亦有夾附一份施工後才後補的檢查紀錄，胡宏利指該文件原沒打算交予政府，惟出現「行政失誤」才呈交了。Pennicott質疑，後補紀錄的出現，是因港鐵原有巡查紀錄不足；胡宏利對此不同意，認為港鐵原有的檢查及測量申請（RISC）表格已足夠，僅是格式未符要求。