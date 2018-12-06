港聞

港聞二

下一篇 上一篇

離職港鐵高層胡宏利 專注報告剪鋼筋 忘提改設計

【明報專訊】沙中線紅磡站調查委員會昨繼續聆訊，於今年8月因沙中線風波離職的港鐵沙中線土木工程（南北線）前總經理胡宏利，於事後首次露面作供。他在聆訊中供稱離職後有回想整件事，認為當時應有更佳處理手法。他又說，中科興業董事總經理潘焯鴻從無向他提及剪鋼筋一事，他亦認為地盤不應發生剪鋼筋。

港鐵於2017年1月得悉潘焯鴻指控工程中有工人大規模剪鋼筋後，就事件作內部調查，結果指無證據顯示其指控屬實。委員會代表資深大律師Ian Pennicott昨問胡宏利，為何未有就調查結果通知指控人潘焯鴻，質疑是港鐵就調查結果欠缺信心。胡宏利否認，又指今年8月離職後回想事件，認為若當日有把調查結果告知潘應會更好。

認剪鋼筋「從來不應發生」

胡宏利又說，於2017年1月在禮頓及港鐵內部調查報告中首次得知地盤有人剪鋼筋，指潘焯鴻從未向其提及事件。就剪鋼筋螺絲頭的行為，胡宏利認為在地盤內「從來不應發生」。

胡宏利又說，港鐵內部調查時，有試圖分析潘焯鴻提供的兩張工人剪鋼筋照片，指能推算相中的地點，亦相信剪鋼筋工人屬紮鐵分判商泛迅。他又形容，相中可看到工程位處牆角，該處鋼筋排列複雜，估計因扭入鋼筋有難度，導致工人剪鋼筋。

Pennicott又指出，港鐵於今年6月遞交予政府的報告內未有提及連續牆頂部設計有更改，形容港鐵職員「集體失憶」。胡宏利不同意「失憶」的說法，認為當時集中在剪鋼筋事件，製作報告的團隊中未有足夠的港鐵地盤員工提供資料，有多方因素令當時未有想起設計改動。

稱「後補紀錄」錯誤遞交

港鐵交予政府的報告中，亦有夾附一份施工後才後補的檢查紀錄，胡宏利指該文件原沒打算交予政府，惟出現「行政失誤」才呈交了。Pennicott質疑，後補紀錄的出現，是因港鐵原有巡查紀錄不足；胡宏利對此不同意，認為港鐵原有的檢查及測量申請（RISC）表格已足夠，僅是格式未符要求。

上 / 下一篇新聞

逃課生墮斃裁自殺 父自責未教克難 陪審團提12建議 促學校倘未確定處分不要說
逃課生墮斃裁自殺 父自責未教克難 陪審團提12建議 促學校倘未確定處分不要說
母曾到校示威 訓導老師避見 校方只給帛金 從沒接觸道歉
母曾到校示威 訓導老師避見 校方只給帛金 從沒接觸道歉
校長會：先處理情緒 再跟進犯事
校長會：先處理情緒 再跟進犯事
華富邨雙屍案 夫上吊妻有傷
華富邨雙屍案 夫上吊妻有傷
非專營巴業同意立法戴安全帶 盼司機免責 倡僅為新車加裝 專家批只重成本
非專營巴業同意立法戴安全帶 盼司機免責 倡僅為新車加裝 專家批只重成本
倡控軚盤限10小時 工會：應看齊專營巴
倡控軚盤限10小時 工會：應看齊專營巴
死者家屬拜祭 冠忠國泰高層到場
死者家屬拜祭 冠忠國泰高層到場
5女指30年前遭非禮 警拘小學訓導主任
5女指30年前遭非禮 警拘小學訓導主任
鐵騎捲拖頭車底亡遺子女 上月欲售座駕換車
鐵騎捲拖頭車底亡遺子女 上月欲售座駕換車
無業漢狎「繼女」囚6年9月 女友求情：家中各人都有錯
無業漢狎「繼女」囚6年9月 女友求情：家中各人都有錯
答問會遇泛民抗議腰斬 工聯即提再修議規
答問會遇泛民抗議腰斬 工聯即提再修議規
原憂修議規損換屆選情 黃國健不滿抗議轉支持
原憂修議規損換屆選情 黃國健不滿抗議轉支持
邱騰華：因美報告而說港萬劫不復 是「嚇自己」
邱騰華：因美報告而說港萬劫不復 是「嚇自己」
英大臣：馬凱事件令人懷疑港「高度自治」
英大臣：馬凱事件令人懷疑港「高度自治」
大數據治理公會成立 擬半年內訂「原則」
大數據治理公會成立 擬半年內訂「原則」
何志平案陪審團退庭 最快即日裁決 辯方：加迪奧「最聰明大話精」
何志平案陪審團退庭 最快即日裁決 辯方：加迪奧「最聰明大話精」
公院4年445宗事故申索 和解賠償5000萬
公院4年445宗事故申索 和解賠償5000萬
兩警拍閉路電視片外泄 列疏忽職守 警用私人手機指引 監警會促檢視
兩警拍閉路電視片外泄 列疏忽職守 警用私人手機指引 監警會促檢視
前線軍裝領公務語音電話執勤
前線軍裝領公務語音電話執勤
監警留意誰可拍板出動水炮車
監警留意誰可拍板出動水炮車
改革開放40年系列：首屆省港盃 隊長話當年 郭家明：廣東隊背後喊「共產主義哪可輸」 何佳：榮幸領軍捧盃 無獎金霍老送表
改革開放40年系列：首屆省港盃 隊長話當年 郭家明：廣東隊背後喊「共產主義哪可輸」 何佳：榮幸領軍捧盃 無獎金霍老送表
昔草根發泄渠道 警察比賽小販齊噓
昔草根發泄渠道 警察比賽小販齊噓
廣州主場全穗轟動 通道也坐滿
廣州主場全穗轟動 通道也坐滿
來港禁單獨活動 去海洋公園看武俠片
來港禁單獨活動 去海洋公園看武俠片
球迷：港人看廣東隊像看朝鮮人
球迷：港人看廣東隊像看朝鮮人
佔中案 稱放催淚彈不明智 陳日君：學生未能控制情况
佔中案 稱放催淚彈不明智 陳日君：學生未能控制情况
「做假數」盜逾億股票 七旬經紀認串謀詐騙
「做假數」盜逾億股票 七旬經紀認串謀詐騙
罰女學員擁抱復摸胸 飛行導師囚9月
罰女學員擁抱復摸胸 飛行導師囚9月
旅巴衝3米坡 毁小學圍欄
旅巴衝3米坡 毁小學圍欄
尊子漫畫
尊子漫畫
新聞館開幕 港首名主播捧場
新聞館開幕 港首名主播捧場
工聯會倡再改議規 區軒諷如「盧溝橋事變」
工聯會倡再改議規 區軒諷如「盧溝橋事變」
范太倡全民乳癌篩查
范太倡全民乳癌篩查
Tanya織頸巾睇審計報告減壓
Tanya織頸巾睇審計報告減壓
提防爆豬瘟 漁署出動公仔練殺豬
提防爆豬瘟 漁署出動公仔練殺豬