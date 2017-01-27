港聞

港聞二

下一篇 上一篇

公院4年445宗事故申索 和解賠償5000萬

【明報專訊】食物及衛生局向立法會披露，2015至2018年10月底近4年間，公立醫院醫療事故申索個案庭外和解賠償總數約5042萬元。同期醫管局7個聯網共接獲445宗醫療事故申索，九龍西聯網佔27.9%最多，病人組織認為與該聯網規模最大有關，未必反映服務質素差異，相信手術成效監察計劃更能反映各院表現，促局方重啟每年公布結果的做法。

食衛局以書面回答覆法會議員提問，指2015至2018年10月底，醫管局共接獲445宗事故申索，65宗庭外和解，3宗在調解過程中和解；同期達成庭外和解個案的賠償額約5042萬元，4年賠償分別為3109萬、968萬、776萬和189萬元（見圖）。

九西聯網124宗佔最多

公立醫院在近4年間接獲的445宗事故申索中，九龍西聯網佔最多，有124宗。除了2017年，其餘3年九龍西聯網的事故申索個案都多過其他聯網；2017年申索個案最多的則是新界西聯網，有28宗。

團體：因聯網「巨型」事故多

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，九龍西聯網醫療事故申索多，與該聯網以往是「巨型聯網」有關，早年包括瑪嘉烈、北大嶼、明愛、仁濟、廣華5間有急症室的大醫院。2016年12月起，原屬九龍西的廣華、聖母和黃大仙醫院撥入九龍中聯網，彭鴻昌指出，九龍西聯網的事故申索在去年跌了一半，各聯網事故申索的分佈更平均。他認為各聯網事故申索主要反映醫院數目多寡，難反映服務質素差異。

彭認為醫管局手術成效監察計劃更能整體檢視各醫院外科手術表現，定期公布能分析成因和推動持續改善，指局方早前公布日後不再每年發布數據是可惜，使外間再難作監察，形容局方不應該因為難面對公眾壓力而放棄公布，並應將計劃拓展至其他科目如深切治療部。

相關字詞﹕醫療索償 賠償 醫療事故 醫管局

上 / 下一篇新聞

逃課生墮斃裁自殺 父自責未教克難 陪審團提12建議 促學校倘未確定處分不要說
逃課生墮斃裁自殺 父自責未教克難 陪審團提12建議 促學校倘未確定處分不要說
母曾到校示威 訓導老師避見 校方只給帛金 從沒接觸道歉
母曾到校示威 訓導老師避見 校方只給帛金 從沒接觸道歉
校長會：先處理情緒 再跟進犯事
校長會：先處理情緒 再跟進犯事
華富邨雙屍案 夫上吊妻有傷
華富邨雙屍案 夫上吊妻有傷
非專營巴業同意立法戴安全帶 盼司機免責 倡僅為新車加裝 專家批只重成本
非專營巴業同意立法戴安全帶 盼司機免責 倡僅為新車加裝 專家批只重成本
倡控軚盤限10小時 工會：應看齊專營巴
倡控軚盤限10小時 工會：應看齊專營巴
死者家屬拜祭 冠忠國泰高層到場
死者家屬拜祭 冠忠國泰高層到場
5女指30年前遭非禮 警拘小學訓導主任
5女指30年前遭非禮 警拘小學訓導主任
鐵騎捲拖頭車底亡遺子女 上月欲售座駕換車
鐵騎捲拖頭車底亡遺子女 上月欲售座駕換車
無業漢狎「繼女」囚6年9月 女友求情：家中各人都有錯
無業漢狎「繼女」囚6年9月 女友求情：家中各人都有錯
答問會遇泛民抗議腰斬 工聯即提再修議規
答問會遇泛民抗議腰斬 工聯即提再修議規
原憂修議規損換屆選情 黃國健不滿抗議轉支持
原憂修議規損換屆選情 黃國健不滿抗議轉支持
邱騰華：因美報告而說港萬劫不復 是「嚇自己」
邱騰華：因美報告而說港萬劫不復 是「嚇自己」
英大臣：馬凱事件令人懷疑港「高度自治」
英大臣：馬凱事件令人懷疑港「高度自治」
大數據治理公會成立 擬半年內訂「原則」
大數據治理公會成立 擬半年內訂「原則」
何志平案陪審團退庭 最快即日裁決 辯方：加迪奧「最聰明大話精」
何志平案陪審團退庭 最快即日裁決 辯方：加迪奧「最聰明大話精」
離職港鐵高層胡宏利 專注報告剪鋼筋 忘提改設計
離職港鐵高層胡宏利 專注報告剪鋼筋 忘提改設計
兩警拍閉路電視片外泄 列疏忽職守 警用私人手機指引 監警會促檢視
兩警拍閉路電視片外泄 列疏忽職守 警用私人手機指引 監警會促檢視
前線軍裝領公務語音電話執勤
前線軍裝領公務語音電話執勤
監警留意誰可拍板出動水炮車
監警留意誰可拍板出動水炮車
改革開放40年系列：首屆省港盃 隊長話當年 郭家明：廣東隊背後喊「共產主義哪可輸」 何佳：榮幸領軍捧盃 無獎金霍老送表
改革開放40年系列：首屆省港盃 隊長話當年 郭家明：廣東隊背後喊「共產主義哪可輸」 何佳：榮幸領軍捧盃 無獎金霍老送表
昔草根發泄渠道 警察比賽小販齊噓
昔草根發泄渠道 警察比賽小販齊噓
廣州主場全穗轟動 通道也坐滿
廣州主場全穗轟動 通道也坐滿
來港禁單獨活動 去海洋公園看武俠片
來港禁單獨活動 去海洋公園看武俠片
球迷：港人看廣東隊像看朝鮮人
球迷：港人看廣東隊像看朝鮮人
佔中案 稱放催淚彈不明智 陳日君：學生未能控制情况
佔中案 稱放催淚彈不明智 陳日君：學生未能控制情况
「做假數」盜逾億股票 七旬經紀認串謀詐騙
「做假數」盜逾億股票 七旬經紀認串謀詐騙
罰女學員擁抱復摸胸 飛行導師囚9月
罰女學員擁抱復摸胸 飛行導師囚9月
旅巴衝3米坡 毁小學圍欄
旅巴衝3米坡 毁小學圍欄
尊子漫畫
尊子漫畫
新聞館開幕 港首名主播捧場
新聞館開幕 港首名主播捧場
工聯會倡再改議規 區軒諷如「盧溝橋事變」
工聯會倡再改議規 區軒諷如「盧溝橋事變」
范太倡全民乳癌篩查
范太倡全民乳癌篩查
Tanya織頸巾睇審計報告減壓
Tanya織頸巾睇審計報告減壓
提防爆豬瘟 漁署出動公仔練殺豬
提防爆豬瘟 漁署出動公仔練殺豬