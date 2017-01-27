公院4年445宗事故申索 和解賠償5000萬

食衛局以書面回答覆法會議員提問，指2015至2018年10月底，醫管局共接獲445宗事故申索，65宗庭外和解，3宗在調解過程中和解；同期達成庭外和解個案的賠償額約5042萬元，4年賠償分別為3109萬、968萬、776萬和189萬元（見圖）。

九西聯網124宗佔最多

公立醫院在近4年間接獲的445宗事故申索中，九龍西聯網佔最多，有124宗。除了2017年，其餘3年九龍西聯網的事故申索個案都多過其他聯網；2017年申索個案最多的則是新界西聯網，有28宗。

團體：因聯網「巨型」事故多

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，九龍西聯網醫療事故申索多，與該聯網以往是「巨型聯網」有關，早年包括瑪嘉烈、北大嶼、明愛、仁濟、廣華5間有急症室的大醫院。2016年12月起，原屬九龍西的廣華、聖母和黃大仙醫院撥入九龍中聯網，彭鴻昌指出，九龍西聯網的事故申索在去年跌了一半，各聯網事故申索的分佈更平均。他認為各聯網事故申索主要反映醫院數目多寡，難反映服務質素差異。

彭認為醫管局手術成效監察計劃更能整體檢視各醫院外科手術表現，定期公布能分析成因和推動持續改善，指局方早前公布日後不再每年發布數據是可惜，使外間再難作監察，形容局方不應該因為難面對公眾壓力而放棄公布，並應將計劃拓展至其他科目如深切治療部。