何志平案陪審團退庭 最快即日裁決 辯方：加迪奧「最聰明大話精」

明報特約記者 黃靖凝紐約報道

何志平去年11月18日被捕後，一直在高度設防的紐約曼哈頓下城區大都會懲教中心（Metropolitan Correctional Center）還押。該監獄行政助理Lee Plourde接受本報查詢時表示，一般來說，在該中心扣押的犯人若在法院被裁定罪名成立，須再押回中心繼續羈留，以便法官稍後開庭就罪行判處刑期。Lee Plourde又指出，若被告被判罪名不成立，可選擇先回中心取回個人物資，或即時自行離開法院，中心稍後可將其物品寄到其住所。

控方：毋須證回報 只需證意圖

第7日審訊先由控方律師Douglas Zolkind作近兩小時的結案陳辭。他向陪審團解釋《海外反腐敗法》定罪條件，強調何志平一直用金錢換取商業利益，捐款與乍得難民問題、烏干達食品安全基金會無關。Zolkind續稱，陪審團毋須證明何志平獲取賄款的回報，只需判斷他是否有意圖行賄。

Zolkind強調，何志平給乍得和烏干達的捐款文件指出，捐款貢獻給乍得人民和烏干達外長的食品安全基金會，但證據指何志平從沒討論這些議題，只討論華信石油生意，絕非巧合。

只討論石油生意「非巧合」

Zolkind續稱，烏干達外長妻子Edith Kutesa向何志平詢問捐款後，何志平要求對方安排華信能源董事長葉簡明獲烏干達總統就職典禮的貴賓身分，又問及基建和銀行合作，證明何志平非無回報提供捐款。

辯方律師Edward Kim昨用了90分鐘結案陳辭，並形容控方「星級證人」塞內加爾前外長加迪奧是「最聰明的大話精」，屢次使用外交辭令，提示何志平提供現被視為賄賂的政治獻金。Kim續稱，乍得總統德比接收200萬美元禮盒一事，是由加迪奧編造的故事。

辯方質疑揑造「送藏錢禮盒」

Kim續稱，若乍得總統對200萬美元禮盒感生氣，為何事後10天仍渴望與華信談生意，而且用一封捐款信就安撫了總統的情緒；並指控方故意不讓陪審團「理解太深」，是因證據薄弱，存在很多合理疑點，所有金錢交易都有收據，而向烏干達總統Yoweri Museveni提供的「優厚」禮物其實是山水畫。Kim提醒陪審團，目前要判決的不是何志平背後的華信公司，而是何志平本人。

何志平涉及「乍得案」及「烏干達」案，被美國政府控告8項罪名，違反《海外反腐敗法》及清洗黑錢等，一經定罪最高可判囚85年，控辯雙方過去曾評估何志平刑期可達15至23年。