大數據治理公會成立 擬半年內訂「原則」

高於法例標準 推動業界自我規管

大數據治理公會創會主席楊德斌表示，全球各地均關注如何能確保有效保障個人私隱，以及由其引伸的國家安全問題，並積極規管，香港亦不能落後，要與全球領先城市同步開展相關工作。

楊德斌認為，單靠法例規管並不足以應對高速發展的大數據產業，因此成立公會集合業界持份者商討高於法例標準的「數據治理原則」，並期望透過公會從公司、產業、國家及國際層面，推動業界自我規管。

要求資料外泄限時通報 補足法例

楊續指出，公會成立後的半年內，會透過委員會及專家小組參考國際做法，訂立「大數據治理原則」，例如要求數據使用者在發生資料外泄事故時，需於指定時限內通報及通知受影響者，旨在補足法例。建立原則後，會着手招攬業界會員，原則內容及會員名單將上載網站，公開讓市民查閱，原則亦會隨科技發展不斷更新。

楊德斌說，公會初期將以「檢舉機制」監察會員，如發現有會員違反原則內容，調查屬實後，會取消會員資格，至機構有所改善才可重新成為會員。但楊強調，公會角色並非取代私隱署，因公會並非執法機構，反而會跟對方保持合作。

黃繼兒莫樹聯徐立之任顧問

第一屆大數據治理公會的顧問包括個人資料私隱專員黃繼兒、國家十三五規劃專家委秘書長杜平、基本法推廣督導委員會成員莫樹聯、港科院創院院長徐立之、香港科技園公司董事會主席查毅超，以及香港數碼港管理有限公司主席林家禮。

理事會則包括多名業界成員，包括阿里雲、亞馬遜AWS、騰訊、Google、SAP、Microsoft等。