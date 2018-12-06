英大臣：馬凱事件令人懷疑港「高度自治」

稱外交上施壓 重申不支持港獨

英國下議院於當地時間周二召開會議，議員質疑港府禁止民族黨運作等舉措是否有違《中英聯合聲明》。菲爾德回應時表示，英國政府有大量跟進工作，但表明不支持「香港獨立」，因違反「一國兩制」。他續說，基本法保障自由結社及發言，亦關心上述事件有否違反「一國兩制」，又指馬凱事件亦令人對香港的「高度自治」有疑問。菲爾德稱已發出聲明，並會繼續於外交層面施壓，重申英國政府並非毫無作為。

有議員問到會否就審訊中的「佔中九子案」提出關注，菲爾德說事件屬「香港的法院事務」，又指曾於11月訪港時，與終院常任法官李義及香港大律師公會主席戴啟思會面，對香港司法獨立有信心，但不希望案件損害合法抗爭及阻撓年輕人參與政治事件。

保安局：結社言論自由受國安限制

香港保安局回覆本報稱，特區政府嚴格按照《基本法》和香港法律辦事，重申香港市民享有結社和言論自由，但並非沒有限制，限制可為維護國家安全或公共安寧等做出。就馬凱被拒入境事件，特區政府不評論個別個案，但指入境處處理個案按照相關法律和政策做決定。