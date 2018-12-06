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邱騰華：因美報告而說港萬劫不復 是「嚇自己」

【明報專訊】美國國會轄下委員會上月發表報告，要求華府檢視美國對港軍民兩用科技出口政策。立法會昨三度討論報告和中美貿易戰對港影響，建制派商界議員呼籲港府多到外地游說，民主派指港府除游說外，更應以實際行動挽回國際社會的信心。商務及經濟發展局長邱騰華形容，若因報告或貿易戰便說到香港面臨萬劫不復，是「自己嚇自己」，又強調港府會擴闊市場，中長期應對貿易問題。

自由黨籲赴外游說 莫乃光：要實際行動

自由黨黨魁鍾國斌昨傍晚動議休會辯論近日中美關係對香港經濟影響，他說現屆美國政府「不是這麼簡單」，處事手法與過往不同，又形容商界的敏感度較港府高，促請港府勿掉以輕心，應多作預防工夫，例如多到外地游說，解釋香港經濟措施與內地有別。他強調，若國際社會對一國兩制失去信心，對香港是危機。

資訊科技界莫乃光表示，委員會報告直接指出北京干預香港和有關自由的問題，他強調港府不能單靠言語游說外國，而是要以實際行動示範，例如向外國承諾不會再發生如《金融時報》亞洲新聞主編馬凱被拒簽證事件，否則國際社會難再對港抱信心。工聯會陸頌雄批評「反對派」到外地與外國議員會面，是「出賣香港，篤香港背脊」。

邱稱美報告非政府立場

另外，邱騰華昨晨亦就委員會報告先後回應兩條立法會議員提出的質詢。他表示，發表報告的美中經濟與安全審查委員會，由美國國會兩黨領袖委任，並非由國會成員組成，報告只反映委員會非國會成員的看法，不代表美國國會或行政當局立場。他又稱，港府一直按香港法例執行進出口物品貿易管制，並獲貿易伙伴尊重和認許，香港將繼續維持嚴格貿易管制制度，並與美國和其他貿易伙伴保持緊密合作。

相關字詞﹕美中經濟與安全審查委員會 中美貿易戰 邱騰華

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