原憂修議規損換屆選情 黃國健不滿抗議轉支持

陳凱欣勝選後建制曾商 意見未一致

不過，昨日泛民於特首「短問短答」環節抗議，令黃國健甚為憤怒，他更是首名建制派公開表態，要求收緊議事規則。據悉，建制派對於是否要急於再收緊議事規則，設立停賽、罰款等罰則，仍未有一致意見。部分議員認為有罰則會令泛民抗議時有顧忌，不敢擾亂秩序；亦有人認為毋須收緊，議會能否有效運作更取決於主持人本身。

上次兩月修完 謝偉俊：非尋常 盼不再

一旦修改《議事規則》，能否如上次般兩個月內完成？議事規則委員會主席謝偉俊昨形容，上次修改《議事規則》並不尋常，當時有議員催促盡快處理問題，故委員會未經審慎考慮下，已將議題以簡單表態方式提交至大會，形容這並非委員會應有的審慎態度，希望不會再重複。

建制派去年提出修改《議事規則》，主要針對泛民過往「拉布」手段，包括將會議法定人數由一半議員下調至20人等，以及將呈請書門檻由20人上調至35人。