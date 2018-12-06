答問會遇泛民抗議腰斬 工聯即提再修議規

抗議DQ朱凱廸 3泛民呼口號被逐

林鄭月娥其後於另一場合向傳媒表示，原按「管治新風格」往立法會接受議員質詢，對於錯失機會感可惜，希望下次可順利進行。

黃國健批不自律 大方向設罰則

黃國健昨表示，本身認為再度修改《議事規則》一事可慢慢商量，但今次事件顯示反對派不懂自律，他將向建制派「班長」廖長江提出是否需要再修改，認為大方向是應設罰則；他舉例，若主席要求議員離開會議廳，議員不同意應在事後提出，不應妨礙會議；其他人亦不應阻礙保安執法。

民建聯主席李慧琼亦指出，許多市民對於議員「搞事」後毋須負任何代價感不滿，該黨認為有需要增加罰則。新民黨主席葉劉淑儀稱，英國等地議會對議員行為也有規範，若不容許議會內叫口號，應先作研究。

秘書處正研究 謝偉俊：冀3月有答案

謝偉俊說會按正常程序處理，不會加快或減慢；他舉例說，部分執法或可由議會動議，通過後才可執行，非由主席「一言堂」說了算，認為或更有利議員清楚明白規則。他稱秘書處現正研究如何懲罰、是否罰款，要考慮是否修例，會否與《基本法》有衝突等，冀委員會3月舉行會議時，可得出確實答案。

民主派會議召集人毛孟靜批評，再修改《議事規則》可謂「左毒上腦」，無異於將立法會「人大化」，屆時議員將只准舉手、點頭。

多名民主派議員昨在會議開始前，於會議廳外高呼「政治審查可恥」等口號。林太抵達後，他們邊叫口號邊步入會議廳；其間主席梁君彥在未有點名下，要求議員停止叫囂，否則將命令離開會議廳，毛孟靜甫高呼「可恥」，梁君彥即稱她嚴重違反《議事規則》要求離場，「特首在場時，請你們尊重特首」。梁君彥並驅逐朱凱廸、陳志全，宣布會議暫停。15分鐘後復會，多名泛民議員亦繼續叫口號，梁君彥警告不果，稱因議員叫囂，不能進行特首答問環節，宣布結束。

毛孟靜：講「可恥」即被逐 梁君彥濫權

梁君彥其後表示，議員在議事廳內叫囂或違反全世界議會的《議事規則》，並指林太休會期間曾稱可多留10分鐘，但他認為與其讓議員繼續叫囂，不應再浪費議會及特首的時間。他亦引述林太原希望下周補回質詢時間，但日程不容許，故要與特首辦再商討。

毛孟靜表示，自己進入會議廳不足10秒，只講「可恥」二字，但梁君彥在無警告下已逐她離場，批評梁濫用權力。民主黨尹兆堅質疑梁君彥欲保護林鄭免於尷尬，批評其指令不清晰，毛孟靜被趕的尺度亦是今屆會期以來最嚴。