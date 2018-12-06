港聞

港聞二

下一篇 上一篇

答問會遇泛民抗議腰斬 工聯即提再修議規

【明報專訊】特首林鄭月娥上任後推「短問短答」環節，每月往一次立法會接受議員質詢30分鐘，多名泛民議員昨在會議開始時高呼口號，抗議議會陣線朱凱廸被拒參選鄉郊代表選舉，其間毛孟靜、朱凱廸及陳志全被逐出會議廳，其他泛民不斷叫口號抗議，立法會主席梁君彥最終腰斬環節。工聯會黃國健其後稱，將提出是否需再修改《議事規則》。議事規則委員會主席謝偉俊說，期望立法會秘書處在3月會議時可得出研究結果。

抗議DQ朱凱廸 3泛民呼口號被逐

林鄭月娥其後於另一場合向傳媒表示，原按「管治新風格」往立法會接受議員質詢，對於錯失機會感可惜，希望下次可順利進行。

黃國健批不自律 大方向設罰則

黃國健昨表示，本身認為再度修改《議事規則》一事可慢慢商量，但今次事件顯示反對派不懂自律，他將向建制派「班長」廖長江提出是否需要再修改，認為大方向是應設罰則；他舉例，若主席要求議員離開會議廳，議員不同意應在事後提出，不應妨礙會議；其他人亦不應阻礙保安執法。

民建聯主席李慧琼亦指出，許多市民對於議員「搞事」後毋須負任何代價感不滿，該黨認為有需要增加罰則。新民黨主席葉劉淑儀稱，英國等地議會對議員行為也有規範，若不容許議會內叫口號，應先作研究。

秘書處正研究 謝偉俊：冀3月有答案

謝偉俊說會按正常程序處理，不會加快或減慢；他舉例說，部分執法或可由議會動議，通過後才可執行，非由主席「一言堂」說了算，認為或更有利議員清楚明白規則。他稱秘書處現正研究如何懲罰、是否罰款，要考慮是否修例，會否與《基本法》有衝突等，冀委員會3月舉行會議時，可得出確實答案。

民主派會議召集人毛孟靜批評，再修改《議事規則》可謂「左毒上腦」，無異於將立法會「人大化」，屆時議員將只准舉手、點頭。

多名民主派議員昨在會議開始前，於會議廳外高呼「政治審查可恥」等口號。林太抵達後，他們邊叫口號邊步入會議廳；其間主席梁君彥在未有點名下，要求議員停止叫囂，否則將命令離開會議廳，毛孟靜甫高呼「可恥」，梁君彥即稱她嚴重違反《議事規則》要求離場，「特首在場時，請你們尊重特首」。梁君彥並驅逐朱凱廸、陳志全，宣布會議暫停。15分鐘後復會，多名泛民議員亦繼續叫口號，梁君彥警告不果，稱因議員叫囂，不能進行特首答問環節，宣布結束。

毛孟靜：講「可恥」即被逐 梁君彥濫權

梁君彥其後表示，議員在議事廳內叫囂或違反全世界議會的《議事規則》，並指林太休會期間曾稱可多留10分鐘，但他認為與其讓議員繼續叫囂，不應再浪費議會及特首的時間。他亦引述林太原希望下周補回質詢時間，但日程不容許，故要與特首辦再商討。

毛孟靜表示，自己進入會議廳不足10秒，只講「可恥」二字，但梁君彥在無警告下已逐她離場，批評梁濫用權力。民主黨尹兆堅質疑梁君彥欲保護林鄭免於尷尬，批評其指令不清晰，毛孟靜被趕的尺度亦是今屆會期以來最嚴。

相關字詞﹕議會陣線 謝偉俊 議事規則 立法會 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

逃課生墮斃裁自殺 父自責未教克難 陪審團提12建議 促學校倘未確定處分不要說
逃課生墮斃裁自殺 父自責未教克難 陪審團提12建議 促學校倘未確定處分不要說
母曾到校示威 訓導老師避見 校方只給帛金 從沒接觸道歉
母曾到校示威 訓導老師避見 校方只給帛金 從沒接觸道歉
校長會：先處理情緒 再跟進犯事
校長會：先處理情緒 再跟進犯事
華富邨雙屍案 夫上吊妻有傷
華富邨雙屍案 夫上吊妻有傷
非專營巴業同意立法戴安全帶 盼司機免責 倡僅為新車加裝 專家批只重成本
非專營巴業同意立法戴安全帶 盼司機免責 倡僅為新車加裝 專家批只重成本
倡控軚盤限10小時 工會：應看齊專營巴
倡控軚盤限10小時 工會：應看齊專營巴
死者家屬拜祭 冠忠國泰高層到場
死者家屬拜祭 冠忠國泰高層到場
5女指30年前遭非禮 警拘小學訓導主任
5女指30年前遭非禮 警拘小學訓導主任
鐵騎捲拖頭車底亡遺子女 上月欲售座駕換車
鐵騎捲拖頭車底亡遺子女 上月欲售座駕換車
無業漢狎「繼女」囚6年9月 女友求情：家中各人都有錯
無業漢狎「繼女」囚6年9月 女友求情：家中各人都有錯
原憂修議規損換屆選情 黃國健不滿抗議轉支持
原憂修議規損換屆選情 黃國健不滿抗議轉支持
邱騰華：因美報告而說港萬劫不復 是「嚇自己」
邱騰華：因美報告而說港萬劫不復 是「嚇自己」
英大臣：馬凱事件令人懷疑港「高度自治」
英大臣：馬凱事件令人懷疑港「高度自治」
大數據治理公會成立 擬半年內訂「原則」
大數據治理公會成立 擬半年內訂「原則」
何志平案陪審團退庭 最快即日裁決 辯方：加迪奧「最聰明大話精」
何志平案陪審團退庭 最快即日裁決 辯方：加迪奧「最聰明大話精」
公院4年445宗事故申索 和解賠償5000萬
公院4年445宗事故申索 和解賠償5000萬
離職港鐵高層胡宏利 專注報告剪鋼筋 忘提改設計
離職港鐵高層胡宏利 專注報告剪鋼筋 忘提改設計
兩警拍閉路電視片外泄 列疏忽職守 警用私人手機指引 監警會促檢視
兩警拍閉路電視片外泄 列疏忽職守 警用私人手機指引 監警會促檢視
前線軍裝領公務語音電話執勤
前線軍裝領公務語音電話執勤
監警留意誰可拍板出動水炮車
監警留意誰可拍板出動水炮車
改革開放40年系列：首屆省港盃 隊長話當年 郭家明：廣東隊背後喊「共產主義哪可輸」 何佳：榮幸領軍捧盃 無獎金霍老送表
改革開放40年系列：首屆省港盃 隊長話當年 郭家明：廣東隊背後喊「共產主義哪可輸」 何佳：榮幸領軍捧盃 無獎金霍老送表
昔草根發泄渠道 警察比賽小販齊噓
昔草根發泄渠道 警察比賽小販齊噓
廣州主場全穗轟動 通道也坐滿
廣州主場全穗轟動 通道也坐滿
來港禁單獨活動 去海洋公園看武俠片
來港禁單獨活動 去海洋公園看武俠片
球迷：港人看廣東隊像看朝鮮人
球迷：港人看廣東隊像看朝鮮人
佔中案 稱放催淚彈不明智 陳日君：學生未能控制情况
佔中案 稱放催淚彈不明智 陳日君：學生未能控制情况
「做假數」盜逾億股票 七旬經紀認串謀詐騙
「做假數」盜逾億股票 七旬經紀認串謀詐騙
罰女學員擁抱復摸胸 飛行導師囚9月
罰女學員擁抱復摸胸 飛行導師囚9月
旅巴衝3米坡 毁小學圍欄
旅巴衝3米坡 毁小學圍欄
尊子漫畫
尊子漫畫
新聞館開幕 港首名主播捧場
新聞館開幕 港首名主播捧場
工聯會倡再改議規 區軒諷如「盧溝橋事變」
工聯會倡再改議規 區軒諷如「盧溝橋事變」
范太倡全民乳癌篩查
范太倡全民乳癌篩查
Tanya織頸巾睇審計報告減壓
Tanya織頸巾睇審計報告減壓
提防爆豬瘟 漁署出動公仔練殺豬
提防爆豬瘟 漁署出動公仔練殺豬