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無業漢狎「繼女」囚6年9月 女友求情：家中各人都有錯

【明報專訊】六旬無業漢自女友的女兒11歲起多番非禮她，後來更威迫利誘與她性交，其中一次其女友亦在家，無業漢趁女友視線被阻，向女兒泄淫慾。無業漢昨在高院承認非法性交及非禮共4罪，女友求情信指家裏各人都有錯。法官判刑時指無業漢嚴重違反誠信，判囚6年9個月。

稱因公屋小當女友面犯案 官:又是土地問題？

辯方為63歲被告求情時指，被告沒使用暴力，已有悔意，又非常疼愛子女，除了是次不幸事件外，仍是一個快樂家庭。法官質疑被告曾威迫利誘事主，更膽敢在事主母親在家時犯案。辯方回應是因公屋空間太小，法官隨即笑指「又係土地問題？」

法官判刑時透露，事主母親為被告撰寫求情信，稱家中各人都有錯，現只希望一家人能重新生活。法官指事主母親說法「真令人感慨」。而事主創傷報告指事主強烈迴避本案，只想專注開心的事。法官表示，本案案情嚴重，被告身為「後父」，違反誠信，甚至事主母親在場仍淫辱事主。

案情指事主自小父母離異，母親於2008年認識被告，其後誕下同母異父的胞弟。事主與姨母住在油麻地，母親、被告及胞弟住在順利邨。2013年某日，當時11歲的事主獨留在家，被告上門送了一盒禮物引誘事主性交。

威脅趕走事主母 禮物零用利誘

不久後，事主向被告索取零用錢，被告要求事主讓他觸摸乳房，事主同意。去年3月至4月期間，15歲的事主在順利邨單位，母親在露台，被告趁事主母親視線受阻隔，威脅事主若拒絕與他性交，便會趕走事主母親。事主擔心家庭關係受影響，最終就範。同年10月，被告曾親吻事主私處，事主拒絕但不被理會。

事主後來向友人透露事件，最終驚動警方。被告在警誡下稱「我係有搞佢，我有畀錢我個女㗎」，又稱他曾觸摸事主乳房，並有支付200至300元，而在2011年至2017年間，他亦曾在其他場合觸摸事主。

【案件編號：HCCC201/18】

相關字詞﹕非法性交 非禮

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