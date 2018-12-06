鐵騎捲拖頭車底亡遺子女 上月欲售座駕換車

電單車發燒友 事發駕友人大馬力車

前晚10時許，一名40歲男子與友人組電單車隊「遊車河」，其間與友人換車，改駕一架750cc大馬力電單車沿赤鱲角南環路往機場方向行駛，其間疑欲駕車超前，轉左彎後失控越過對面行車線，與一輛迎頭駛至的拖頭相撞，鐵騎士連人帶車捲入拖頭車底，當場重創昏迷，送院後身亡。

據悉，死者許家文為電單車發燒友，不時參與網上車友會，以及相約友人遊車河。他事發時與5至6名車友同行，平日主要駕駛川崎「小忍者」Z-250電單車，前晚與姓張友人交換一架鈴木GSX-R750大馬力電單車，豈料發生致命交通意外。

據了解，許與妻子育有一對年幼子女，與其岳母同住觀塘一間公屋單位。本報到上址了解時，一名女親友於門外哭不成聲，其後由家人帶回家中。

據悉，許任職飲食業，是家中經濟支柱，從其facebook可見，許於2014年考獲電單車牌，其後一直關注電單車川崎忍者的新聞，於去年11月終購入其座駕川崎「小忍者」Z-250，並向友人稱「先300後800（cc）」。此後，許不時參加電單車聚會。直到上月初，許於二手電單車買賣區掛牌出售「小忍者」，但未有透露換車方案，至日前出席電單車聚會時，試駕友人的大馬力電單車，最終發生意外。

專家：換駕大馬力電單車需逐步適應

香港汽車會副會長李耀培指出，大馬力的電單車車身較重，不但起步快，轉彎時亦較優勝，但亦因此較適合體形較大和體力較好的鐵騎士。李認為普遍司機容易因夜間行車時路面較暢順而掉以輕心，若發生突發事件，司機或可依靠對座駕的熟練度「救得返」，否則便很容易釀成意外，因此建議司機換車駕駛時，應以較慢速度花時間適應。

保險協會:或只能向被撞貨車申理賠

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，電單車的第三者保險不時有額外條款，尤其大馬力電單車會對司機身分有限制，死者一方或只能向被撞貨車的第三者保險申請理賠。