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死者家屬拜祭 冠忠國泰高層到場

【明報專訊】釀成6人死亡的青衣長青公路旅遊巴奪命車禍，其中4名死者的家屬昨早到肇事現場拜祭，法師招魂的鈴聲、家屬哭泣聲此起彼落，現場一片愁雲慘霧。涉事旅遊巴屬冠忠巴士集團，部分死者為國泰航空員工，兩公司高層亦有到場。

昨早11時，其中4名死者包括59歲的士司機呂志遠、30歲國泰地勤職員顏浩斌、50歲新翔（香港）有限公司行李服務部主管劉健昇、58歲機場接送車司機歐寶英的家屬，帶備鮮花及祭品陸續到場，現場有法師為死者進行道教儀式，呼叫「返嚟啦」。其間家屬神情哀傷，呂姓的士司機一名女親友傷心嚎哭，顏姓死者的未婚妻亦在親友陪同下到場，神情哀傷。冠忠巴士集團主席黃良柏及國泰航空高層在場向死者致哀，惟未有就事故作任何回應。因應拜祭，青沙公路往機場方向、青沙公路往九龍方向快線、長青公路往元朗方向快線封閉。

屯公串燒車禍 涉事旅巴屬冠忠子公司

另外，屯門公路前晚8時許發生4車串燒車禍。一輛旅遊巴沿屯門公路往元朗方向行駛期間，疑切線時不慎從後撞上一輛的士及兩輛貨車。事後旅遊巴車頭嚴重損毁，其中一名貨車司機腳部受傷，需送院救治。查冊資料顯示，涉事旅遊巴登記車主為冠利服務有限公司，其母公司為冠忠巴士集團。

香港汽車工業學會會長李耀培看過意外的車cam片段指出，涉事巴士曾在快線越過雙白線切入中線，認為旅巴司機在意外中應負最大責任。本報曾向冠忠查詢，截稿前未有回應。警方則指意外中未有人被捕。

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