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倡控軚盤限10小時 工會：應看齊專營巴

【明報專訊】運輸署與公共巴士同業聯會代表昨會面，亦談及旅巴司機工時問題。業界代表會後指出，建議訂立指引，列明司機控制軚盤時間不得超過10小時。有旅遊巴士司機工會認為方案未是最理想，應就司機開工時間計算，訂出固定休息時間，與專營巴士司機待遇看齊。

聯會：工時不一 難訂固定休息時間

非專營巴士主要分為旅遊巴、接載學生及僱員巴士和穿梭巴3種服務。公共巴士同業聯會副主席鄧子強會後指出，由於3種巴士司機工時不一，難統一各司機的休息時間，因此業界同意以控盤時間為計算單位，設立指引列明司機控盤時間不得超過10小時。

鄧子強又指接載學生及僱員巴士司機，完成接送後就「無嘢做」，不存在工時過長問題。至於旅遊巴司機，雖然他們需早出接載旅客，待命至晚上送旅客回酒店，但當旅客遊覽景點時，旅巴司機毋須工作，可以在車上休息，實際工作時間只得數小時。

休時零碎不穩 工會批指引聊勝於無

旅遊巴士司機工會總幹事曾昭文認為，以控盤時間作標準的方案未是最理想，但「有總好過無」。他指出，現時專營巴士司機每工作6小時，便有40分鐘休息，旅巴司機休息時間則零碎、不穩，即使可在車上休息，也須隨時候命，「有司機僅得5分鐘時間吃飯」。

他又指現時部分非專營巴士司機底薪僅得約4000元，需靠加班、多接單掙取獎金，每單約80至100元不等，「他們都是多勞多得」。他舉例，不少跨境巴士司機早上會先接載學童，隨後再跨境送客，「時間用得好盡，而且一開車就是兩三小時」。曾昭文認為，旅巴與專營巴士同樣是接載大量乘客，司機休息時間應該看齊。 運輸署指十分關注非專營巴士司機的職業健康，會繼續與業界共同商討制訂相關指引。

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