非專營巴業同意立法戴安全帶 盼司機免責 倡僅為新車加裝 專家批只重成本

運輸署發言人指會在現時與聯會的恆常會議之下，成立特別工作小組繼續進一步討論及跟進有關提升安全的措施，並期望盡快就一些具體措施達成共識，並正式推行。

特別工作小組商安全措施

運輸署昨與業界代表會面近兩個半小時，商討立例規管乘客必須佩戴安全帶、於座椅上加裝安全帶，以及司機工時事宜。公共巴士同業聯會副主席鄧子強會後表示，同意立例規管乘客必須佩戴安全帶，惟希望如乘客沒有遵守，署方不會向司機追究責任，他又指雙方未來將成立工作小組，每3個月舉行一次會議，成員包括運輸署工程師、署方主管人員，以及業界負責人。

稱為舊車加裝貴新車一倍 費精力金錢

現時全港7000部非專營巴士中，一半未有安裝安全帶。鄧指若為現時歐盟3至4期旅巴加裝安全帶，每部成本高達30萬元，「座椅、地台都要拆，之後還要試拉力」。他表示，今年施政報告提及於2023年之前淘汰歐盟4期車輛，故業界打算只為2023年後新購置車輛加裝安全帶，每部成本為約15萬元。他表示，為舊車改裝是不值得，浪費精力和金錢。鄧子強又指歐盟車輛大部分已設有黑盒，只有小部分國產車未有安裝；由於為國產車安裝黑盒有難度，故只計劃為新車加裝。

譚文豪：不宜一刀切拒裝舊車安全帶

香港汽車會副會長李耀培指出，從技術層面而言，為舊車改裝並非不可能，「加裝安全帶的確是要拆地台、試拉力，但都不是新技術，香港也有專家做到」。他認為政府及業界只重成本是錯誤，「一條生命值幾錢？」他認為業界有責任保障乘客安全，如基本的安全保障也做不到是行為失當。他又指，如在新車落地前再有人命傷亡，「署方和業界是否過得去？」李提出，公共小巴安裝安全帶也是「由無到有」，「為何旅巴不可？」他認為政府及業界應分擔加裝成本。立法會交通事務委員會副主席譚文豪指，部分現有巴士的確無法安裝安全帶，但希望業界詳細檢視，嘗試為部分現有巴士安裝安全帶，不要「一刀切」，亦同意政府應為業界提供資助。

至於為國產車安裝黑盒的難度，李耀培解釋，由於歐盟車輛出廠時已設車載診斷（OBD）裝置，記錄車輛引擎表現，可為黑盒提供數據作分析，惟有小部分國產車未裝OBD裝置，故在安裝黑盒前需先裝OBD裝置，再添改裝成本。