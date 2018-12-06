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校長會：先處理情緒 再跟進犯事

【明報專訊】中四男生去年得悉可能被記大過後墮斃，引起學校跟進學生情緒程序的關注。香港中學校長會主席鄧振強說，學校一般會尋求班主任協助，有需要時邀請社工介入，強調「人安全最重要」，會先處理學生情緒，再慢慢跟進學生所犯的事。鄧認為「任何不確定性都會引起擔憂」，故認同學校應有高透明度，讓學生和家長明白處分方式。

處分「不確性」必致擔憂

教育局去年出版手冊，提及學生自殺的警號及跟進技巧。鄧振強說，除相關指引外，教師會透過教育局的分享會和數星期的短期課程等學習輔導，而近年不少學校會在教師發展日邀請社工和教育心理學家培訓教師。

不過，鄧指難有劃一跟進個案的方式，「一間學校那麼多教師，全港幾萬個教師，每個都有機會處理學生，要追求一個很劃一的標準，未必反映到現實」。他說一般而言，若學生過往無情緒紀錄，教師會以臨場觀察判斷學生是否有情緒問題，「可能是哭、嚎哭、堅決不出聲、表情憤怒」。

班主任協助無效 需社工介入

鄧又說，處理學生情緒時很多時會邀請班主任協助，「班主任一直照顧這些小朋友，跟他們和其家庭接觸較多，是他（學生）最熟悉和信任的人」，若班主任仍未能緩和學生情緒，便需社工介入。

教育局指出，每學年都會舉辦講座等，讓中小學教師掌握支援有精神健康需要學生的知識，並由2017/18學年起為教師開辦專業發展課程，包括為專責教師提供深造培訓，識別和支援有自殺風險等精神健康需要學生的技巧。青協全健思維中心督導主任徐小曼稱，近年關心一線平均每年接獲近4.8萬宗求助，當中約三分之一是學生；整體求助中，涉自殺傾向的分別為2016年330宗、去年310宗和今年（截至11月底）288宗。

相關字詞﹕青協 教育局 社工 精神健康 情緒 學童自殺

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