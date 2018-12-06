母曾到校示威 訓導老師避見 校方只給帛金 從沒接觸道歉

母盼藉研訊知老師說過什麼

死者梁卓銘的父親梁靖華（譯音）昨散庭後向記者稱，案發後校方曾發放帛金，卻一直拒絕讓涉事訓導老師布志強與他們接洽。他說案發後妻子曾到學校門外示威，甚至拉橫額要求布老師交代事件，惟學校只派副校長接見，稱事件已進入調查階段，認為布老師不太適合出面交涉。梁父說，布老師一直未曾道歉，若他不道歉，他們亦不會考慮原諒他。當梁母被問到是否仍對布老師生氣，她稱「當然生氣」。

父：一日不道歉 一日不原諒

梁父又說，陪審團提出的多項建議均顯示學校有很多改善空間，而學校跟家長亦缺乏溝通。他說兒子升高中後選讀7科，一些沒選修的科目不用上課，不明白為何布老師貿貿然便嚇兒子沒上課便記大過，「不應該嚇小朋友」。

兒子平日需顧及繁重學業，更被嚇記大過，梁父認為難免會令兒子飽受壓力煎熬，老師應減少直接向學生施壓，學生有紀律問題時應先通知家長，再由家長與學生溝通，學生會較容易接受。梁父認為訓導老師應多加耐性及關懷，不是未了解事實就懲罰學生。