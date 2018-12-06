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逃課生墮斃裁自殺 父自責未教克難 陪審團提12建議 促學校倘未確定處分不要說

【明報專訊】中四男生去年測驗前一日被指逃課，同晚收到學校訓導老師電話稱可能記大過，男生之後被發現在寓所大廈墮樓身亡。死因庭陪審團昨一致裁定男生死於自殺，並提出多項建議，包括學校懲罰機制應保持透明，而若事件並非迫切，則應避免直接向學生說出未確定的處分。男生父親昨在庭上陳辭時，認為自己沒有好好教導兒子怎樣面對困難，對事件應負很大責任。

父質疑未開會就說記大過

陪審團商議裁決前，死者梁卓銘（終年16歲）的父親陳辭說，事發時他因公幹而不在兒子身邊，事前不知兒子心靈脆弱如此，認為自己沒好好教導兒子怎樣面對困難，對事件應負很大責任。梁父續說，既然訓導老師布志強（52歲）承認向學生記大過前須先與其他教師開會商討，質疑布為何仍於事發晚上「未開會」就向兒子稱要「記大過」，並指兒子得悉將被記過後便「慌失失」，母親探問兩句後更令他感到自責。

母：能感受兒子很多的愛

梁母亦稱，縱使兒子在遺書內自謂「不懂愛」，但作為母親，仍能感受兒子很多的愛，形容兒子為心目中最好的孩子，性格乖巧，生前不時幫忙做家務，又愛與家人分享食物，可惜兒子正值最敏感的年齡，對教師稱他說謊及逃課要「記大過」，感難過及慌張。梁母又說，病假紙慣常可以請假翌日才遞交校方，不明白為何教師「日又打（電話），夜又打」，及於兒子晚上準備休息時來電。梁母陳辭期間淚流滿面。

死因裁判官多次打斷家屬陳辭，指死因研訊目的是為總結死者死因，並非追究個別人的罪責，死因庭亦無司法管轄權，故希望家屬理解。

陪審團倡學校懲罰機制透明

陪審團商議近4小時後，一致裁定梁卓銘死於自殺，並就校方處理學生紀律問題及防止相關事件再發生提出多項建議，包括學校懲罰機制應保持透明，讓學生和家長了解紀律後果；若事件沒有迫切性，則避免直接向學生說出未確定的處分；在家長陪同下才向學生說出處分原因；適當時輔導學生如何面對逆境（見表）。

死因裁判官表示，明白事件對死者母親的傷害和打擊，她不僅出席聆訊，亦做證人，勾起事故的回憶，無疑增加她的精神壓力，對家屬失去兒子表示哀悼，希望家屬假以時日能釋懷。

本報記者在裁決後曾致電涉事學校，校方指校長及學校高層均不在校，現階段不方便回應。

就讀東華三院甲寅年總理中學四年級的梁卓銘，去年3月21日午膳後缺課，回家後向母親稱下午的課為「閒科」，不用上課。同晚，訓導老師布志強多次致電梁母並要求梁卓銘接聽，布承認當晚在通話中曾指梁逃課，並說或會「記大過」，梁曾說「求求你，放過我，我下次會改！」通話後，梁趁母親洗澡期間離家，其後被發現躺在大廈外花槽。

【案件編號：CCDI246/2017】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕陪審團 學生自殺 死因研訊 死因庭

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