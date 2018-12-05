助補習天地 即場捐支票 陳葒難忘許曉暉主動伸援手

當時許曉暉仲係副民政局長，佢打畀陳校長話想約見面，睇吓有咩可以幫到手。陳校長知道佢係副局長時已經覺得好驚訝，話許仲好熱心，形容許曉暉係「第一位主動來找『補天』說想幫忙的官員」。

兩人喺咖啡室傾談，陳校長話有3件事好深刻，第一係佢哋鄉下都係福建；第二係許曉暉帶埋個朋友介紹佢識，話朋友可以幫補習天地籌募經費；第三係許曉暉即場畀咗張捐款支票。兩個人之後都有保持信息來往，有時許又會鼓勵吓陳校長。

Emily問陳校長會點形容許曉暉，佢話許係一個「真心幫助人嘅人」，為人低調，做好事唔會周圍同人講，對其離世感到難過。

鄧小樺：喺許身上感受唔到官氣

作家鄧小樺亦有喺facebook講佢同許曉暉相處嘅事。佢話2007年書展許曉暉曾經同佢打招呼，去到後來做「文學館」同「文學季」活動見到許曉暉，許會主動同佢講「見到你總是很開心」。鄧小樺話，喺許曉暉身上感受唔到官氣。