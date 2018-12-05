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2018年12月5日星期三
港聞二
比較不同級房營造「慳錢」錯覺 trivago澳洲廣告誤導 港跟進
線上旅社向旅館抽佣可達25%
天晉爆3宗退伍軍人症 源頭疑噴水池瀑布
旅巴司機不治 青衣車禍增至6死
被問朱凱廸村選DQ 談修例釐清「紅線」林鄭：研需否理順
稱無意影響朱凱廸議員身分
有別李飛 沈春耀演講未提港獨23條
何志平放棄自辯 最快明裁決 入罪須12陪審員達一致
倘未達共識 可再選陪審團重審
首晤乍得總統後3日 何獲「中國海洋燃油」入500萬
尖沙嘴街頭表演 不滿打賞少發泄 扯鈴少年擲篋 礙魔術表演被打
警擎槍制服持刀男
砸小販檔警拘6人 或涉陀地糾紛
升級行動學生「被警打」 不想更多人傷 陳健民：與學生決裂 求促成退場
佔領者﹕參與非受三子影響
替客麻醉誤打腎上腺素 美容師無牌行醫囚10月
逃課生墮斃研死因 記事冊：沒信心報親恩
改革開放40年系列：無綫羊城賀歲 資本主義娛樂破禁 夏雨：實延遲直播 怕喊「打倒共產黨」
「港人也愛國」 張明敏春晚竄紅
拒簽悔過書 棄赴台宣傳電影
外資廣告引入大陸 蔡和平：無綫不做我做
展望‧影視文化：內地「反攻」 港人懂娛樂政治分開
沙中線調查延至2月交報告 鑿石屎方案料日內公布
螺絲帽紀錄今年始補 夏正民質疑港鐵粉飾
去年18宗違規異常截聽 涉法律保密資料大增
迎撼拖頭 鐵騎士捲車底不治
工展80周年 推80蚊冷氣8部 20年首加入場費 10元變12元
七旬翁姦親女 官斥傷害終身判囚18年
丁權案﹕政府認40條歧視 但能證合法性
香港國際學校爆甲流
交通燈瀕壞 機電署總部即知 實時監察 省巡查增效率
科大工學院「體驗式學習」擬列必修
暴動案控方播片 見黃台仰號令衝擊
尊子漫畫
助補習天地 即場捐支票 陳葒難忘許曉暉主動伸援手
憲法座談會安排3中學生受訪 同學：中國有今日皆因改革開放
支聯會常委換屆 朱牧競逐連任
渠署推渠蓋設計賽 有機會製成實物
11月雲量歷來最高 周日最低12℃
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【明報專訊】（請看附圖）
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