暴動案控方播片 見黃台仰號令衝擊

控方形容「暴徒」 否認不妥

控方昨繼續開案陳辭，陳述第3至第7階段，指事件的暴力程度一直升級。案發從前年2月9日凌晨零時起，警方將一座高台推入砵蘭街與山東街交界，指示群眾離開，但同時，黃台仰爬上輕型貨車頂，指示群眾先讓堵塞在砵蘭街之的士退出，但繼續阻截警方進入。從控方播放的畫面可見，戴口罩的容偉業揮動左手，在人群中比劃「過來」的手勢。

有警司嘗試走近黃台仰，與他對話約半分鐘，但談判失敗，黃台仰和梁天琦分別多次講話，呼籲「叫多啲人嚟砵蘭街……趕走警察」。貨車旁有人準備穿上盔甲，搬動盾牌，梁天琦繼續說「係香港人就留喺度」，黃台仰又稱「企起呢度嘅都係香港人」，更謂本民前一定不會退讓。

片中梁天琦籲「係港人就留喺度」

約凌晨1時30分，群眾在持盾的警察前一字排開，有人手拿棒，人群中不斷有雜物拋向警方防線，包括玻璃瓶。警方發出第一次警告後，黃台仰從車頂發號施令稱「3、2、1、去」，一群人連同梁天琦在內，衝向警方防線。

控方形容群眾為「暴徒」，警方一邊從亞皆老街、一邊從彌敦道進入山東街，都被群眾持搭棚用的竹棒和磚頭襲擊。從凌晨3時許至7時，有人在彌敦道搖動路牌，拆走地磚，人群擴散至花園街和豉油街交界，路面多處被雜物阻塞，甚至縱火破壞停泊路邊的車輛。控方昨完成開案陳辭，聆訊今續。

【案件編號：HCCC408、408A/16】