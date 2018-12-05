港聞

港聞二

下一篇 上一篇

科大工學院「體驗式學習」擬列必修

【明報專訊】未來人才需具備解難、創新、協作等能力，以應對社會環境及科技挑戰。香港科技大學工學院計劃在未來兩三年，將「體驗式學習」課程列為必修科，屆時每年入讀工學院的800名本科生須於首年修讀有關課程，自己動手製作工程作品，學習跨學科工程知識。

科大工學院6年前引入「體驗式學習」課程，包括開設「首年基礎工程設計」選修科，現時每年約有180名本科新生報讀。科大工學院院長鄭光廷說，工程界渴求具備跨學科工程知識的人才，工程師亦需具備創新能力，而「創造力需要練習」，單靠死記硬背理論及考試不足以培養切合未來社會需要的人才，故學院計劃在兩三年內，將「體驗式學習」課程改為首年必修科，以及早裝備學生。

動手製機械解決難題

科大工程教育創新中心副總監陳銳斌說，體驗式學習最大好處是學生可透過動手製作工程作品刺激思維發展，將理論轉化為實用知識，亦能有效引起學生學習興趣，自發學習不同領域的知識，因此希望在入學階段讓學生動手創作，而不是待至接近完成學業才做畢業作品。另外有別於考試，製作工程作品亦能鼓勵學生合作，並非互相競爭。

陳銳斌說，課程將以主題研究方式學習，在學期開始時提出一個難題，例如撲救山火、運輸等，學生組隊後可按團隊興趣及想法設計工程作品，例如設計飛船、智能車等，並從實踐中接觸機械工程、化學工程及編寫程式等跨學科知識，這有助他們選擇專攻主科。

為配合體驗式學習課程，學院已於3年前設立「學生主導體驗式學習實驗室」，設有雷射切割機、3D打印機、小型風洞實驗設備、各式各樣的工具及材料等供學生使用。實驗室由學生負責管理，亦會有高年級學生擔當「學生技術顧問」，鼓勵學生交流學習。

相關字詞﹕工程 香港科技大學 科技大學 創科線 創科線

上 / 下一篇新聞

比較不同級房營造「慳錢」錯覺 trivago澳洲廣告誤導 港跟進
比較不同級房營造「慳錢」錯覺 trivago澳洲廣告誤導 港跟進
線上旅社向旅館抽佣可達25%
線上旅社向旅館抽佣可達25%
天晉爆3宗退伍軍人症 源頭疑噴水池瀑布
天晉爆3宗退伍軍人症 源頭疑噴水池瀑布
旅巴司機不治 青衣車禍增至6死
旅巴司機不治 青衣車禍增至6死
被問朱凱廸村選DQ 談修例釐清「紅線」林鄭：研需否理順
被問朱凱廸村選DQ 談修例釐清「紅線」林鄭：研需否理順
稱無意影響朱凱廸議員身分
稱無意影響朱凱廸議員身分
有別李飛 沈春耀演講未提港獨23條
有別李飛 沈春耀演講未提港獨23條
何志平放棄自辯 最快明裁決 入罪須12陪審員達一致
何志平放棄自辯 最快明裁決 入罪須12陪審員達一致
倘未達共識 可再選陪審團重審
倘未達共識 可再選陪審團重審
首晤乍得總統後3日 何獲「中國海洋燃油」入500萬
首晤乍得總統後3日 何獲「中國海洋燃油」入500萬
尖沙嘴街頭表演 不滿打賞少發泄 扯鈴少年擲篋 礙魔術表演被打
尖沙嘴街頭表演 不滿打賞少發泄 扯鈴少年擲篋 礙魔術表演被打
警擎槍制服持刀男
警擎槍制服持刀男
砸小販檔警拘6人 或涉陀地糾紛
砸小販檔警拘6人 或涉陀地糾紛
升級行動學生「被警打」 不想更多人傷 陳健民：與學生決裂 求促成退場
升級行動學生「被警打」 不想更多人傷 陳健民：與學生決裂 求促成退場
佔領者﹕參與非受三子影響
佔領者﹕參與非受三子影響
替客麻醉誤打腎上腺素 美容師無牌行醫囚10月
替客麻醉誤打腎上腺素 美容師無牌行醫囚10月
逃課生墮斃研死因 記事冊：沒信心報親恩
逃課生墮斃研死因 記事冊：沒信心報親恩
改革開放40年系列：無綫羊城賀歲 資本主義娛樂破禁 夏雨：實延遲直播 怕喊「打倒共產黨」
改革開放40年系列：無綫羊城賀歲 資本主義娛樂破禁 夏雨：實延遲直播 怕喊「打倒共產黨」
「港人也愛國」 張明敏春晚竄紅
「港人也愛國」 張明敏春晚竄紅
拒簽悔過書 棄赴台宣傳電影
拒簽悔過書 棄赴台宣傳電影
外資廣告引入大陸 蔡和平：無綫不做我做
外資廣告引入大陸 蔡和平：無綫不做我做
展望‧影視文化：內地「反攻」 港人懂娛樂政治分開
展望‧影視文化：內地「反攻」 港人懂娛樂政治分開
沙中線調查延至2月交報告 鑿石屎方案料日內公布
沙中線調查延至2月交報告 鑿石屎方案料日內公布
螺絲帽紀錄今年始補 夏正民質疑港鐵粉飾
螺絲帽紀錄今年始補 夏正民質疑港鐵粉飾
去年18宗違規異常截聽 涉法律保密資料大增
去年18宗違規異常截聽 涉法律保密資料大增
迎撼拖頭 鐵騎士捲車底不治
迎撼拖頭 鐵騎士捲車底不治
工展80周年 推80蚊冷氣8部 20年首加入場費 10元變12元
工展80周年 推80蚊冷氣8部 20年首加入場費 10元變12元
七旬翁姦親女 官斥傷害終身判囚18年
七旬翁姦親女 官斥傷害終身判囚18年
丁權案﹕政府認40條歧視 但能證合法性
丁權案﹕政府認40條歧視 但能證合法性
香港國際學校爆甲流
香港國際學校爆甲流
交通燈瀕壞 機電署總部即知 實時監察 省巡查增效率
交通燈瀕壞 機電署總部即知 實時監察 省巡查增效率
暴動案控方播片 見黃台仰號令衝擊
暴動案控方播片 見黃台仰號令衝擊
尊子漫畫
尊子漫畫
助補習天地 即場捐支票 陳葒難忘許曉暉主動伸援手
助補習天地 即場捐支票 陳葒難忘許曉暉主動伸援手
憲法座談會安排3中學生受訪 同學：中國有今日皆因改革開放
憲法座談會安排3中學生受訪 同學：中國有今日皆因改革開放
支聯會常委換屆 朱牧競逐連任
支聯會常委換屆 朱牧競逐連任
渠署推渠蓋設計賽 有機會製成實物
渠署推渠蓋設計賽 有機會製成實物
11月雲量歷來最高 周日最低12℃
11月雲量歷來最高 周日最低12℃