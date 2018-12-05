科大工學院「體驗式學習」擬列必修

科大工學院6年前引入「體驗式學習」課程，包括開設「首年基礎工程設計」選修科，現時每年約有180名本科新生報讀。科大工學院院長鄭光廷說，工程界渴求具備跨學科工程知識的人才，工程師亦需具備創新能力，而「創造力需要練習」，單靠死記硬背理論及考試不足以培養切合未來社會需要的人才，故學院計劃在兩三年內，將「體驗式學習」課程改為首年必修科，以及早裝備學生。

動手製機械解決難題

科大工程教育創新中心副總監陳銳斌說，體驗式學習最大好處是學生可透過動手製作工程作品刺激思維發展，將理論轉化為實用知識，亦能有效引起學生學習興趣，自發學習不同領域的知識，因此希望在入學階段讓學生動手創作，而不是待至接近完成學業才做畢業作品。另外有別於考試，製作工程作品亦能鼓勵學生合作，並非互相競爭。

陳銳斌說，課程將以主題研究方式學習，在學期開始時提出一個難題，例如撲救山火、運輸等，學生組隊後可按團隊興趣及想法設計工程作品，例如設計飛船、智能車等，並從實踐中接觸機械工程、化學工程及編寫程式等跨學科知識，這有助他們選擇專攻主科。

為配合體驗式學習課程，學院已於3年前設立「學生主導體驗式學習實驗室」，設有雷射切割機、3D打印機、小型風洞實驗設備、各式各樣的工具及材料等供學生使用。實驗室由學生負責管理，亦會有高年級學生擔當「學生技術顧問」，鼓勵學生交流學習。