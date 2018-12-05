交通燈瀕壞 機電署總部即知 實時監察 省巡查增效率

明報記者

機電署今年5月在九龍灣總部大樓設立新的客戶服務中心，設有中央實時遙距監測系統，監測全港1800組交通燈系統和200條行人隧道的機電設備，署方以行人隧道內水泵為例，系統顯示若某水泵運作不暢順時，屏幕會顯示該水泵的標記由綠色轉為紅色，並經電子平台向署方人員傳送預警，讓署方得悉該水泵的位置和問題。署方人員實地處理時，除透過文字，亦可拍照和錄音記錄工作進度，過程無紙化。署長薛永恒稱，以往需由市民投訴或派員定期巡查才得悉問題所在，「費時失事，效率不高」。

增互動學習中心 VR燒焊

署方最近亦在總部設立8000多平方呎的互動學習中心，運用全息影像（Hologram）、擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）技術訓練署方學員。薛永恒稱學員可利用平板電腦看到大樓內的機電設備位置和構造，「一般機電設施都在繁忙地方使用，若想停機做訓練，未必適合」。中心亦設多套VR設備，例如利用VR學習燒焊，學員除見到模擬真實燒焊的工場，手握的工具亦模擬真實焊槍重量，燒焊過程會發出聲響，但不造成空氣污染，亦可重複練習。

除設立上述中心，署方亦同時設立E&M InnoZone專區，展示與大學和初創公司的創科合作成果。署方稱，今年3月設立網上機電創新協作平台，為政府部門配對合適的創科項目，至今收到過百項部門要求，物色到70多個業界解決方案，涵蓋物聯網、自動化科技、人工智能等範疇，超過40項正於不同政府場地和設施試驗。