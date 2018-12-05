丁權案﹕政府認40條歧視 但能證合法性

丁屋政策是草委討論重點

資深大律師余若海代表政府方表示，只要某法例是為了保護某階級的人的利益，便已涉歧視。而基本法第122條提及「丁屋地」、「父系繼承人」等，明顯是保障部分階級人士的權利，不符合基本法及人權法「法律面前人人平等」的保障。至於受爭議的第40條，列明新界原居民的合法傳統權益受保護，余若海承認此條文固有地不符合平等原則的要求，存在歧視。

余若海續說，基本法第122條本身認可丁屋政策的合法性。對於申請方指稱，若第40條要保障丁屋政策，大可在撰寫時加入丁屋二字，就如第122條的寫法。余若海反駁第122條是特意列出中央政府在《中英聯合聲明》許下的承諾，與第40條不同；第40條是處理一般原則，故用字結構都較概括。余並稱，早在基本法起草階段，丁屋政策一直是討論的重點，故考慮第40條時亦是以丁屋政策為基礎。

代表申請方的資深大律師李柱銘昨陳辭時，遭鄉議局一方質疑有關條例多年來從未受挑戰，是否代表並非不合法。李柱銘不同意，表示很多法例都未曾被挑戰，不代表所有法例都合法，而所有法例都是可被挑戰的。聆訊今續。

【案件編號：HCAL260/15】