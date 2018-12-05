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七旬翁姦親女 官斥傷害終身判囚18年

【明報專訊】現年77歲老翁於2015至2017年間，多次在沒有戴避孕套下強姦10歲女兒，直至去年女童母親揭發事件。老翁早前被裁定3項強姦罪成，法官昨斥老翁為人父親，不但沒有保護女兒，更對女兒造成終身傷害和心理陰影，沒有丁點悔意，為替受害者申冤，遂判囚18年。

求情稱妻將赤祼女兒送他面前

被告求情時不斷提及他沒有強姦女兒，定罪不穩妥，更稱妻子將女兒一絲不掛送到他面前，他也沒有碰「到手」，辯稱法律沒有用證據將他定罪，明言上訴。

被告又稱他要乘機向旁聽的傳媒說，2011年被控襲擊的案件中，他遭警方按頸，致現在「頭暈愕愕」。法官陳慶偉打斷被告發言，表示現在不是開記者招待會，着被告說求情說話。被告表示唯一求情是自己年紀大，有糖尿病和高血壓。

陳官判刑時指出，父親天職是愛護子女，被告不但沒有保護女兒，更嚴重傷害她，違反倫理，令人極度反感。上訴庭曾指出，父親有領導角色，若以父親身分施行強暴，做女兒的幾乎沒有反抗機會。

審訊期間3次去信女兒

陳官表示，性罪行的邪惡在於對受害人造成終身心理影響，相信受害女童要承受一生難忘的傷害，加上被告多次強姦她，年幼女兒居於家中，無從脫離父親魔爪。

至於因被告不認罪，女童要兩度出庭作供，陳官認為社會該思考兒童面對嚴重性侵時，是否仍要兩度複述淒慘遭遇。陳官最後提到，被告在審訊期間3次去信女兒，將轉交警方和律政司跟進，調查是否有藐視法庭或妨礙司法公正的罪行。

案情指稱，被告自2015年首次強行拉女兒入房強姦。翌年女兒升中派位當日，被告又再次強姦她，並於其後多次趁無人在家時強姦女兒。直至去年2月，女童母親發現女兒內褲有異味，懷疑她與人性交，揭發事件。

【案件編號：HCCC115/18】

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