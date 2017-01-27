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工展80周年 推80蚊冷氣8部 20年首加入場費 10元變12元

【明報專訊】一年一度的工展會將於下周六（15日）在維園舉行，適逢工展會舉辦80周年，大會推出8項80元購物優惠，包括換購價值8000元的福袋、價值5480元的冷氣機等。今年工展會入場券為20年來首次加價，由10元加至12元，並增設八達通付款入場通道。主辦的廠商會估計今年生意額按年增加10%，並預期人流會較去年多。

8項80元優惠 開幕前夜開放輪籌

工展會開幕當日推出8項80元購物優惠，市民可換購價值8000元的福袋，福袋有濾水器、冬蟲夏草、電水壺；另可以80元換購價值5480元的1匹分體式冷氣機、2988元的飲用水機及2680元鮑參福袋等。大會設輪候區，開幕前一晚9時起開放予市民領籌，每項優惠有8個名額。

與HKTVmall合作推網上預購

工展會今年首度與HKTVmall合作推出網上預購，市民可於本周五（8日）至14日以一折優惠購買產品，包括1元買旅行袋及98元買太空枕等。每天早上10時開放搶購，每人限買一件。

今年的入場券價格由10元增加至12元，為20年來首次加價。廠商會第二副會長徐晉暉表示，加價因通脹、搭建場地及清潔費用增加等因素，是象徵式加價，希望市民將就。他續說，今年有430間參展商，設有880個攤位，每日首800名購票入場的市民可獲獎品，所有獎品總值580萬元。

工展會將由12月15日至明年1月7日舉行，開放時間為每日早上11時至晚上10時，最後一日會於晚上8時結束。工展會繼續提供支付寶及微信支付兩項電子支付服務，另增設八達通入場通道。

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