去年18宗違規異常截聽 涉法律保密資料大增

專員：部分執法者警覺不足

石輝指出，去年有8宗個案是執法人員無意中取得享有法律專業保密權的資料，較前年的1宗多。不過，他強調上述個案的執法人員在行動前的評估中，均看不到有迹象顯示，將有可能獲得有法律保密權的資料。他續說，該8宗個案所取得的資料內容，並無一宗是目標人物與律師的對話，全部均為目標人物與另一人的通話，其間談及有法律專業保密權的資料，是「突然發生，事前無迹象的，執法人員不是蓄意取得，即使多努力，都無法避免」。

出席簡介會的立法會議員涂謹申表示，去年有80宗截取行動涉及或可能涉及取得享有法律專業保密權，較2016年32宗增1.5倍，對此感擔憂。石輝強調僅8宗為確實取得該等資料，其餘只是有風險。他指社會愈趨複雜，律師提供服務情况增加，對截取得法律專業保密權資料可能性提高不感驚訝。

議員倡條例擴至手機程式

另外，涂謹申關注到現時愈來愈多人用手機應用程式溝通，例如WhatsApp、Instagram，期望有關條例的保障範圍擴闊，以保障市民私隱。石輝回應稱，如要修例應由政府決定。

另外，去年共有18宗個案涉及違規或異常事故，較前年的11宗增加六成。有執法機關截取組別人員接連犯錯，未有妥善保存截取成果，遭書面訓誡及調離組別。石輝認為，相關執法人員犯錯屬疏忽，「對實務守則及程序的認識不足」。他又指出，明白執法人員要透過截取行動取得情報以防止或偵測罪行，惟過程亦應保持警覺及持開放態度，若取得受保護資料應馬上停止。