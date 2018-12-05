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螺絲帽紀錄今年始補 夏正民質疑港鐵粉飾

【明報專訊】沙中線工程出醜聞，港鐵今年6月曾向政府提交的紅磡站工程報告。兩名港鐵建造管理團隊證人昨在沙中線委員會聆訊承認，內裏的螺絲帽檢查紀錄本應是施工時填寫，但港鐵一直無紀錄，至今年交報告時才後補，更承認紀錄中有內容出錯。委員會主席夏正民質疑港鐵目的是「粉飾報告」，「讓人有錯覺，以為港鐵有做好監察」。

高級建造工程師（土木）何昊幫昨供稱，港鐵在月台層板工程，只有完成鋼筋接駁後簽發的「檢查及測量申請表格（RISC Form）」，以及落石屎前檢查清單，但無螺絲帽檢查紀錄。他承認做法不符合工程合約中「質量監控計劃（QSP）」規定，但指施工時不知QSP，又認為RISC等文件能反映港鐵有足夠監工。夏正民反問，「如港鐵認為紀錄足夠，何不當時承認無詳細紀錄？」批評港鐵製作清單是為「粉飾報告」，但何昊幫否認。

未視察補救工序填「滿意」 稱手誤

何昊幫下屬、港鐵一級建造工程師馬明呈亦有出庭，更「自爆」港鐵報告清單有內容出錯，其中一份清單顯示港鐵對一項鋼筋補救工序寫上「滿意」，但簽發的港鐵地盤督察黃智超從未視察該工序，馬稱是一時手誤，稱表格格式由總承建商禮頓提供，「忘記刪走有關選項」，並指黃或一時「忽略（overlook）」才填上滿意。聆訊今續。

相關字詞﹕夏正民 何昊幫 沙中線調查委員會

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